Влада боїться націоналістів, - Бойко

"Щоб наблизити мир, потрібно проголосувати законопроекти Опозиційної платформи - За життя." Про це заявив Співголова ОПЗЖ Юрій Бойко, відповідаючи на питання журналістів про перспективи імплементації Мінських угод українським парламентом, інформує портал zagittya.com.ua.

11-12 лютого 2015 року на саміті в Мінську лідерами Німеччини, Франції, України та Росії (так званою нормандською четвіркою) було узгоджено Комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу. Угоду підписала контактна група, що складалася з представників Росії, України і ОРДЛО, з метою деескалації збройного конфлікту на Донбасі.

"5 років було топтання на місці. Минула влада використовувала війну як політтехнологію, вони на ній наживалися, і не було ніяких перспектив для зупинки конфлікту. Нинішній президент, коли йшов на вибори, обіцяв, що він зупинить війну, доб'ється миру. І коли змінилася влада, всі люди, і ми як партія - прихильник миру, були налаштовані дуже оптимістично", - пояснив Співголова фракції опозиціонерів.

При цьому він зазначив, що перші кроки новообраної влади вказували на позитивні зрушення в питанні досягнення миру.

"Перші кроки нинішньої влади були позитивні: провели обмін полоненими, повернули кораблі, почалося розведення військ на декількох ділянках. Але сьогодні ми бачимо, що процес заблокований, тому що влада просто боїться націоналістів, боїться їхньої протидії. А насправді треба слухати свій народ, люди хочуть, щоб припинилася війна, люди хочуть миру", - підкреслив Співголова Опозиційної платформи - За життя.

Що стосується Мінського протоколу, то, на думку Юрія Бойка, цей документ якраз і є базою для політичного врегулювання конфлікту.

"Коли підписали "формулу Штайнмаєра", яка визначає статус територій, порядок проведення місцевих виборів, повернення контролю над кордоном, то цим шляхом треба було рухатися далі. Іншого варіанту немає. Сьогоднішня нерішучість влади має бути подолана. Якщо буде продовжуватися війна - це глухий кут, не буде ніякого розвитку у країни, не буде ніякого руху вперед. І ми, як відповідальна політична сила, будемо робити все, щоб питання миру стало головним на порядку денному", - наголосив Юрій Бойко.

Опозиційна платформа - За життя послідовно виступає за припинення збройного конфлікту на Донбасі, повернення територій і людей. Уже в перші дні роботи парламенту фракція опозиціонерів зареєструвала у Верховній Раді пакет мирних ініціатив, спрямованих на досягнення миру в Україні, імплементацію Мінських угод, вирішення соціальних та гуманітарних питань, відновлення прав громадян і виконання рішень Конституційного Суду України.