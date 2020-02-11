підписатися на розсилку
24.35 24.7
26.55 27.05
˟
  • Новини
  • Події
  • Поліція звільнить підозрюваного в організації підпалу автомобіля журналістки "Радіо Свобода" поліцейського
11 лютого 2020, вівторок, 19:03 3
Події 2020-02-11T19:07:10+02:00
Українські Новини
Поліція звільнить підозрюваного в організації підпалу автомобіля журналістки "Радіо Свобода" поліцейського

Поліція звільнить підозрюваного в організації підпалу автомобіля журналістки "Радіо Свобода" поліцейського

Василь Трухан
Галина Терещук
Фото: ГУ Держнс у Львовкой області
Фото: ГУ Держнс у Львовкой області

Начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Василь Виконский має намір звільнити поліцейського, підозрюваного в організації підпалу автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук у Львові. Про це йдеться в повідомленні ГУ Нацполиции у Львівській області, передають Українські Новини.

Виконский призначив за фактом злочину службове розслідування.

Вирішується питання про звільнення його з органів Національної поліції.

"Я призначив службове розслідування по даному факту та хочу подякувати працівникам прокуратури Львівської, управління Служби безпеки України за те, що допомогли викрити зловмисника в наших рядах", - заявив він.

Виконский додав, що поліція буде максимально сприяти у встановленні всіх обставин причетності працівника поліції до цього злочину.

"Ніяких поблажок тут бути не може. Моя позиція однозначна - після проведення службового розслідування поліцейський буде звільнений", - зазначив Василь Виконский.

Встановлюються всі обставини причетності поліцейського до скоєння злочину.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України заочно повідомила ймовірного замовника про підозру у підпалі автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Терещук у Львові.

В причетності до організації підпалу підозрюється також співробітник Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Підозрюваний поліцейський перебуває у званні майора і пропрацював в поліції 22 роки.

Невідомі вночі 30 січня підпалили автомобіль Mitsubishi Colt журналістки.

Поліція почала розслідувати загоряння автомобіля як підпал.

Більше новин про: Галина Терещук

Зеленський звільнив Богдана і призначив Єрмака головою Офісу Президента
Вітренко вимагає виплатити йому величезну премію, хоча прем'єр просить утриматися
Новини
Іран відмовився компенсувати $1,1 млрд родичам загиблих канадців у катастрофі МАУ 19:33
Суд заблокував доступ до сайтів онлайн-казино і букмекерських контор 19:14
Поліція звільнить підозрюваного в організації підпалу автомобіля журналістки "Радіо Свобода" поліцейського 19:03
Усі звільнені 29 грудня полонені отримали пропозиції роботи і житла, – Минветеранов 18:59
Рівно продовжила карантин в усіх школах через грип та ГРВІ до 18 лютого 18:57
більше новин
ЗМІ оприлюднили документи про отримання Ситником квартири за рахунок хабарів 14:33
У скандального держсекретаря МІУ Галущака проходять обшуки, — Голобуцький 15:04
Чартерний рейс для евакуації українців з Уханя відправлять завтра 14:29
Майкл Капуто з родиною в гостях у президента Трампа. Фото: USATD
На американському телевізійному каналі показали зізнання снайпера з Майдану, - ЗМІ 10:49 Відео
Богдан хоче звільнитися, але Зеленський поки не прийняв заяву, - ЗМІ 23:47
більше новин
Вітренко вимагає виплатити йому величезну премію, хоча прем'єр просить утриматися 10:27
ЗМІ оприлюднили документи про отримання Ситником квартири за рахунок хабарів 14:33
Майже 400 населених пунктів залишилися без світла через негоду 09:30
Зеленський звільнив Богдана і призначив Єрмака головою Офісу Президента 11:41
Прослушка Гончарука: прем'єр розповів, що насправді думає про Зеленського 08:45
більше новин
Майже 400 населених пунктів залишилися без світла через негоду
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok