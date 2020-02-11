Поліція звільнить підозрюваного в організації підпалу автомобіля журналістки "Радіо Свобода" поліцейського

Начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Василь Виконский має намір звільнити поліцейського, підозрюваного в організації підпалу автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук у Львові. Про це йдеться в повідомленні ГУ Нацполиции у Львівській області, передають Українські Новини. Виконский призначив за фактом злочину службове розслідування. Вирішується питання про звільнення його з органів Національної поліції. "Я призначив службове розслідування по даному факту та хочу подякувати працівникам прокуратури Львівської, управління Служби безпеки України за те, що допомогли викрити зловмисника в наших рядах", - заявив він. Виконский додав, що поліція буде максимально сприяти у встановленні всіх обставин причетності працівника поліції до цього злочину. "Ніяких поблажок тут бути не може. Моя позиція однозначна - після проведення службового розслідування поліцейський буде звільнений", - зазначив Василь Виконский. Встановлюються всі обставини причетності поліцейського до скоєння злочину. Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України заочно повідомила ймовірного замовника про підозру у підпалі автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Терещук у Львові. В причетності до організації підпалу підозрюється також співробітник Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області. Підозрюваний поліцейський перебуває у званні майора і пропрацював в поліції 22 роки. Невідомі вночі 30 січня підпалили автомобіль Mitsubishi Colt журналістки. Поліція почала розслідувати загоряння автомобіля як підпал.