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11 лютого 2020, вівторок, 18:48 313
Суспільство 2020-02-11T19:15:01+02:00
Українські Новини
Людина Кудрявцева очолює корупційні схеми в ДАБІ Хмельницької області, – ЗМІ

Людина Кудрявцева очолює корупційні схеми в ДАБІ Хмельницької області, – ЗМІ

Елизавета Кесельман
ДАБІ, Хмельницький, Кудрявцев, Розслідування

Державною архітектурно-будівельною інспекцією Хмельницької області керують корупціонери на чолі з Антоніною Бойко. Про це йдеться в журналістському розслідуванні, яке опубліковано на сайті "ОБОЗРЕВАТЕЛЬ".

"Під час звільнення з посади міністра розвитку громад і територій Альона Бабак заявила, що працювати їй заважав будівельний спрут. Спробуємо розібратися з цим питанням на прикладі управління ДАБІ в Хмельницькій області. Спочатку зосередимо увагу на особі керівника територіального органу ДАБІ", - пише автор розслідування.

За даними ЗМІ, керує ДАБІ Хмельниччини Антоніна Олександрівна Бойко. До цього вона займала нижчі посади в Геокадастрі області та паралельно працювала депутатом Деражнянської райради.  

"Яким чином, при відсутності керівного досвіду і роботи в будівельній сфері, їй вдалося очолити цілий територіальний орган ДАБІ - незрозуміло. Швидше за все, вирішальним був один непримітний факт. Вона є дружиною співробітника управління СБУ в Хмельницькій області -Сергея Анатолійовича Бойка. Який відомий працівникам Хмельницького ДАБІ, як куратор їх відомства від обласного управління СБУ ", - сказано в матеріалі.

Ще одним цікавим фактом, на думку автора розслідування, є те, що Бойко призначили за місяць до звільнення "батька сучасної будівельної корупції" Олексія Кудрявцева. Саме в той період він терміново розставляв зручних і лояльних керівників в регіонах.

"З легкої руки Антоніни Бойко видано більше десятка дозволів. Наприклад, це багатоквартирні житлові будинки по вул. Верхній Береговій, 26/2, вул. Красовського, 31/1 А і В, вул. Панаса Мирного, 14 / 2А, і офісно торгові центри по вул. Соборній, 12 та вул. Старокостянтинівське шосе, 26. на вищезгаданих об'єктах порушений ряд серйозних будівельних і пожежних норм, але глава ДАБІ області закрила на них очі ", - стверджують ЗМІ.

Відзначимо, що в кінці вересня 2019 року в управлінні ДАБІ Хмельниччини пройшла перевірка, яка знайшла десятки порушень законодавства. Але Бойко в цей час була спочатку у відпустці, а потім на лікарняному. Причина, чому засідання комісії, де начальнику ДАБІ області загрожувало звільнення, не відбулося - невідома.

"Антоніна Бойко повідомила підлеглим, що заручилася підтримкою керівництва Міністерства розвитку громад і територій України (в той час міністерство вже очолювала Олена Бабак), де вона нібито неодноразово була на прийомі, і яке вплинуло на тодішнього керівника ДАБІ дозволити їй вийти на роботу і закрити очі на негативний результат цільової перевірки діяльності Управління ДАБІ в Хмельницькій області ", - говориться в розслідуванні.

Там також стверджується, що своїм підлеглим Бойко представила кілька людей, які з того моменту стали займатися всіма фінансовими питаннями. Ними стали Оксана Гиря, Ірина Шалан, Дмитро Черниш і Максим Нелипович. При цьому офіційно в ДАБІ вони не значилися. Всі вони люди з темним минулим. Нелиповича, наприклад, вже притягувався за здирництво.

"За період свого керівництва начальник Управління ДАБІ в Хмельницькій області Антоніна Бойко прискореними темпами організувала тотальну монетизацію послуг Інспекції", - резюмується в статті.

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