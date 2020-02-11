Бойко звинуватив Кабмін у "безсовісному обмані людей зі зниженням тарифів"

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко, коментуючи комунальні платежі на газ, заявив, що Кабінет Міністрів України "безсовісно обманює країну з пониженням тарифів на газ".

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Кабмін безсовісно обманює людей, кажучи про виконання своїх обіцянок. Зовсім нещодавно прем'єр розповідав, що тарифи на тепло вже знизилися від 5% до 35% в залежності від регіону, і це буде відображено в платіжках за січень. Ми ж бачимо по факту зовсім іншу картину. Так, згідно з даними Держстату, в середньому по Україні тариф на природний газ для населення зріс на 10,7%, а тариф на тепло знизився всього на 2,5% (січень 2020 року порівняно з груднем 2019 року). І це підстава для того, щоб ще раз поставити питання про відставку уряду", – сказав Бойко.

За його словами, Кабмін цілеспрямовано скорочує фінансування системи житлових субсидій та кількість сімей, які їх отримують. У грудні 2019 року субсидію отримували 3,284 млн домогосподарств, що на 16%, або на 632 тис. сімей менше в порівнянні з аналогічним місяцем 2018 року.

"Влада пояснює такі тенденції зростанням добробуту громадян. Хочеться відповісти наступне: як у людей зріс добробут, вони добре знають самі, йдучи в магазин за продуктами, на пошту за пенсією і дістаючи з поштової скриньки платіжки. Якби насправді поліпшувалася платіжна дисципліна, то заборгованість населення з комуналки знижувалася б або як мінімум не росла. Насправді за грудень 2019 року борги українців за спожиті комунальні послуги та електроенергію зросли на 2,6 млрд гривень, за опалення – на 1,5 млрд гривень, за газ – на 1,7 млрд гривень. З початку опалювального сезону (жовтень 2019 року) заборгованість зросла майже на 25%, або на 12,7 млрд гривень", – зазначив співголова фракції ОПЗЖ.

"Зберігаючи необґрунтовано високі енергетичні тарифи і знижуючи фінансування системи житлових субсидій, уряд веде сектор житлово-комунальних послуг до колапсу, перекладаючи все більший фінансовий обсяг за підтримку цієї сфери в працюючому стані на місцеву владу. Це необхідно зупинити. Необхідно відновлення колишніх правил надання субсидій і збільшення їх фінансування, а також повний перегляд практики формування тарифів. І необхідно передати керівництво економікою і сферою ЖКГ в руки професіоналів, які розуміють, що і навіщо потрібно робити", – резюмував Бойко.