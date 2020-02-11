Стимулювання безготівкових розрахунків знизить рівень тіньової економіки, - банкіри

Стимулювання безготівкових розрахунків знизить рівень тіньової економіки. Про це повідомили учасники круглого столу "Чи потрібна українцям готівка?", організованого "Фінансовим клубом" у прес-центрі "Українських Новин".

"Ми працюємо над тим, щоб зменшити вартість розрахунків. Ми розуміємо й погоджуємося з тією статистикою, що збільшення на 5% обсягу безготівкових розрахунків протягом 5 років дасть виведення з тіні до 10% нашої економіки. А як ми знаємо, навіть за найобережнішими підрахунками понад 40% нашої економіки знаходиться в тіні", - повідомив Данило Гетманцев - голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики.

Він додав, що усвідомлює необхідність збільшення безготівкових розрахунків.

"Підтримаємо будь-яку ініціативу ринку, спрямовану на їх розширення, і, зі свого боку, запропонуємо ті ініціативи, які спрямовані на зменшення обороту готівки, оскільки це є одним з кроків до досягнення нашої магістральної мети, яку ми ставимо перед собою - детінізація економіки в цілому", - додав депутат.

У свою чергу Ярослав Романчук - адвокат, керуючий партнер юридичної групи EUCON, зазначив, що необхідно заохочення з боку держави для збільшення кількості безготівкових платежів.

"Питання правової культури та перехід на безготівкові платежі вимагає стимулювання та роз'яснення з боку держави", - сказав він.

При цьому адвокат додав, що питання культури сплати податків є також актуальним.

Олег Цільвік - голова Союзу споживачів України, зазначив, що в Україні є хороша перспектива для зростання безготівкових платежів.

"Якщо говорити про безготівкових розрахунках, то це наша перспектива, наше майбутнє", - повідомив Цільвік.

При цьому за даними представника Приватбанку Євгенія Васильцова, в Україні проникнення POS-терміналів в 4,5 рази менше, ніж у розвинених країнах Європи.

"Ми в минулому році 60 тис. одиниць розставили по Україні", - сказав банкір.

Як повідомляли "Українські Новини", у січні-червні 2019 року частка безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток збільшилася на 4,3 в.п. до 49,4%.