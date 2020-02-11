Шоумен Скічко може стати "смотрящим" на "Укрзалізниці" від Юрушева, – ЗМІ

Мільярдер Леонід Юрушев просуває свого зятя - народного депутата від партії "Слуга народу" і главу підкомітету з питань залізничного транспорту, колишнього телеведучого і шоумена Олександра Скічко на посаду неформального "куратора" "Укрзалізниці". Скічко одружений на дочці Юрушева Єлизаветі вже три роки. Про це пише Справа-юа в своєму матеріалі "Олександр Скічко: з шоумена в" дивляться "" Укрзалізниці ""Олександр Скічко: из шоумена в "смотрящие" "Укрзализниці".

Журналісти відзначають, що одним із головних завдань Скічко буде не тільки зберегти існуючі підряди, що належать Юрушеву АТ "Дніпровагонрембуд", але і створити умови для розширення бізнесу батька дружини. Крім того, Юрушев може взяти під контроль і регуляторну політику на залізничному транспорті (після реформи повинна з'явитися окрема Нацкомісія з регулювання залізничних перевезень і тарифів), а також взяти участь в програмі лібералізації залізничних перевезень, впровадження приватної тяги і т. Д.

За інформацією видання, активно займатися залізничної темою Скічко почав в кінці жовтня 2019 року, хоча раніше мало цікавився "Укрзалізницею". Зокрема, він активно критикує "УЗ" за низький рівень капітальних інвестицій. Що учасники ринку пов'язують з інтересами тестя Скічко Леоніда Юрушева і його "Дніпровагонрембуд".

"За даними сервісу Zakupivli, компанія Юрушева з 2009 року отримала від різних структурних підрозділів "Укрзалізниці" 1,62 млрд грн. не тільки за запчастини для вагонів, але і для їх обслуговування. За даними проекту Залізниця без корупції,тільки за 2018 рік структури Юрушева поставили на "УЗ" продукції і послуг на 300 млн грн. Крім "Дніпровагонрембуду", за данними видання "Наші гроші", Юрушев також довгий час надавав "УЗ" цілий ряд послуг (мийка, прибирання) через ТОВ "Розвиток-21 сторіччя" (126 млн грн., спільний бізнес з екс-міністром оборони часів Януковича Павлом Лебедєвим)", - пишуть журналісти.

Вони нагадують, що Юрушев вже одного разу брав під контроль "Укрзалізницю", в результаті чого кількість замовлень на його заводахрезко увеличивалось. Речь о периоде 2014-2015 годов, когда при власти находилось правительство Арсения Яценюка. Тогда первым замглавы "УЗ" (тогда – администрация железнодорожного транспорта) и ее фактическим руководителем был экс-президент инвесткомпании Юрушева "Аструм Капитал" Максим Бланк.

Издание добавляет, что компании Юрушева неоднократно попадали в различные скандалы, связанные с поставками вагонов или услуг в "УЗ". Серед таких історій, ремонт старого VIP-вагону за ціною нового, багатомільйонні штрафи за зрив поставок вагонів для "Укрзалізниці", постійно і необгрунтовано дорожчаючі послуги ремонту, завышені ціни на установку кондиціонерів в пасажирські вагони і т. д. Крім того, "успішні контракти" регулярно закінчувались звинуваченнями в розкраданні коштів держпідприємства при співучасті фірм мільярдера.

Ряд кримінальних справ заведено за вимивання державних коштів з "УЗ" в змові з керівництвом "Дніпровагонрембуд". Також в судовому реєстрі є маса більш дрібних, але не менш цікавих справ про завищення обсягів виконаних робіт (наприклад, працівники Юрушева просто розбирали старі вагони і продавали на металолом, самв встановлювали меблі в вагонах, щоб заощадити на збиранні від виробника, зберігають на території заводу крадене майно інших підприємств).

Але, мабуть, найгучніший скандал пов'язаний з причетністю "Дніпровагонрембуд" до фінансування терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР". Компанія брала участь в ланцюжку фірм, які переводили в готівку гроші з кредитних карт підставних фізосіб і передавали їх терористам. Стаття, за якою розслідується справа, передбачає покарання до 10 років в'язниці.