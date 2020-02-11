У сфері архітектурного контролю в Україні необхідний досвід країн Європи з жорсткою системою регуляції, - Авдєєв

В.о. начальника управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міськради Олександр Авдєєв пропонує розвивати регуляторну політику в містобудівній сфері за прикладом європейських країн з жорсткими системами регуляції. Про це він пише в блозі для "Гордона".

За його словами, з огляду на історичні особливості процесу формування держав упорядкування містобудування в Європі почалося "знизу" - з муніципальних або феодальних ініціатив. Причому підхід, коли повноваження в сфері містобудування залишаються місцевим органами влади, тому що вони мають найбільш достовірну інформацію про стан використання земель на території того чи іншого населеного пункту, зберігається до сих пір.

"Наприклад, діюче законодавство Німеччини відносить до повноважень центральних органів влади тільки визначення" правил гри ", а саме принципів і процедур планування, реалізації та контролю забудови", - зазначив А. Авдєєв.

Екстраполюючи досвід Німеччини, Швеції та інших країн Західної Європи на Україну керівник Одеського ДАБК підкреслив, що нашій країні також необхідно привести повноваження в сфері архітектурно-будівельного контролю у відповідність з політикою децентралізації необхідно. А саме, повернути органам ДАБК місцевих рад хоча б повноваження з контролю об'єктів будівництва - нерухомих пам'яток архітектури місцевого значення. А бажано взагалі всіх об'єктів класу СС3. Зробити це потрібно як мінімум для населених пунктів, які є адміністративними центрами областей, і міських рад населених пунктів з чисельністю населення понад 50 тисяч.

"Для Одеси це особливо актуально, тому що на території міста знаходиться близько 1300 пам'яток архітектури місцевого та національного значення. Але муніципальна влада не має права проводити на них перевірки, тому що вони відносяться до класу СС3. Для Європи така ситуація - нонсенс.

Аналогічно і з багатоповерхівками. Якщо за проектом чисельність людей, що постійно знаходяться в будівлі понад 400, будівля відноситься до класу СС3. І дозвіл на їх будівництво видається в Києві. Хоча саме такі об'єкти зазвичай викликають найбільший резонанс у суспільстві. І взагалі незрозуміло, чому з Києва видніше, що в тому чи іншому районі необхідно таке будівництво ", - додав А. Авдєєв.

Також фахівець озвучив необхідність закріплення на законодавчому рівні права перевірок без обов'язкової присутності замовника будівництва або його уповноваженої особи. Оскільки саме неможливість провести перевірку за формальною ознакою через відсутність представника забудовника найчастіше затягує реакцію місцевих рад. І забудовники цим користуються.

"Якщо ж такі повноваження у місцевих рад або їх виконавчих органів будуть, то ми в буквальному сенсі можемо отримати систему, аналогічну Німеччині. Інспектор прийшов на об'єкт, побачив, що забудовник добудував зайвий поверх, і повісив припис хоч на паркан, хоч охоронцеві передав - далі відповідальність забудовника.

У випадках же виявлення самовільного будівництва місцеві органи влади повинні мати право складання комісійних актів із залученням посадових осіб кількох органів місцевого самоврядування без обов'язкової присутності замовника будівництва або його уповноваженої особи. І потім - зносити об'єкт без будь-яких дискусій і розмов ", - резюмував Олександр Авдєєв.