Новинський закликав "переходити до ідеологічного наступу" проти спроб фальсифікації та ревізії історії

Депутат Верховної Ради України Вадим Новинський (позафракційний) виступив з різкою полемічної статті "Про історичної пам'яті і насильство над історією", в якій закликав до недопущення радикального перегляду історії Другої світової війни і перемоги над нацизмом.

Про це повідомило інтернет-видання "Апостроф".

Оцінюючи сучасну політику української влади по відношенню до історії ХХ століття, парламентарій звернув увагу на те, що вона будувалася за принципом "вікна Овертона", з кожним роком роз'їдаючи пам'ять про війну й все більше дискредитуючи саму перемогу.

Вадим Новинський вважає, що це – цілеспрямована політика, добре продумана та створена в логіці пропагандистської кампанії. Головним інструментом цієї кампанії народних депутат вважає Інститут національної пам'яті. Він виділив 5 основних напрямків, за якими велася історична ревізія: дискредитація Перемоги і переможців; введення в історичний наратив "нових героїв" (УПА, ОУН і т.д.); м'яка реабілітація нацистських злочинців та колабораціоністів; "експропріація Перемоги" на користь інших учасників антигітлерівської коаліції; вичленовування України з загальнорадянського дискурсу.

"Українська історія постає без чотирьох Українських фронтів – не українських за етнічним складом, а тих, що звільняли Україну, а пізніше – Східну Європу. Проте з УПА та дивізією СС "Галичина". Нашу історію ретельно зачищають від Корсунь-Шевченківської, Умансько-Ботошанську, Львівсько-Сандомирської операцій, проте визначною подією періоду Другої світової пропонують вважати 5-денне існування української держави на чолі з Ярославом Стецьком. З пантеону національних героїв намагаються прибрати Черняховського, Рибалка, Тимошенка, Єременка, Малиновського, Гречка, Валю Котика та Олега Кошового – і внести туди Паліїва, Шухевича, Клячківського, Бандеру, Мельника. Причому цей процес відбувається досить агресивно, напористо, з усім набором пропагандистської атрибутики", - констатував автор.

Новинський закликав "не просто захищати нашу історію. Нам необхідно переходити до ідеологічного наступу проти спроб фальсифікації історії, її ревізії та переписування". Він розкритикував останні висловлювання Президента Зеленського під час його виступу в Освенцимі, вказуючи, що "Президент попався в ідеологічну пастку" та "його підставляє його ж оточення".