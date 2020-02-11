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11 лютого 2020, вівторок, 14:22 27
Судова влада 2020-02-11T23:45:06+02:00
Українські Новини
Ахметов приїжджав до НАБУ, – ЗМІ

Ахметов приїжджав до НАБУ, – ЗМІ

Ірина Дорофейчук
НАБУ, Рінат Ахметов
Рінат Ахметов на на виході з НАБУ. Фото: bihus.info
Рінат Ахметов на на виході з НАБУ. Фото: bihus.info

Журналісти зафіксували бізнесмена Ріната Ахметова на виході з будинку Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Про це повідомило інтернет-видання Bihus.Info.

На фотографіях видно як Ахметов виходить з будинку НАБУ та у супроводі охоронців сідає в чорний автомобіль Mercedes-Benz.

У НАБУ інформацію про приїзд Ахметова коментувати відмовилися. Можна припустити, що візит бізнесмена пов’язаний з діяльністю його компанії ДТЕК.

На початку серпня 2019 року НАБУ повідомило про підозру 6 співробітникам ДТЕКу. Вони нібито були причетними до запровадження ціноутворюючої формули "Роттердам+", яка суттєво здорожчувала вартість електроенергії для кінцевих споживачів.

Наприклад, компанія "ДТЕК Енерго" у 2018 році отримала понад 5 млрд гривень чистого прибутку.

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