12.02.20 11:00 Прес-конференція: "Чемпіонат світу з міні-футболу 2021 в Україні. Нові підходи та можливості"

12 лютого 2020 року о 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція: "Чемпіонат світу з міні-футболу 2021 в Україні. Нові підходи та можливості для розвитку міні-футболу в Україні". Під час прес-конференції обговорюватимуться такі теми: Підготовка України до проведення Чемпіонату світу з міні-футболу 2021; Стратегія розвитку міні-футболу в Україні; Підготовка збірної України до Чемпіонату світу з міні-футболу 2021. Спікери: Гутцайт Вадим, директор Департаменту молоді та спорту КМДА; Щерба Сергій, президент федерації міні-футболу України; Донцов Євген, генеральний директор федерації міні-футболу України; Задорожний Євген, головний тренер збірної України з міні-футболу. Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх