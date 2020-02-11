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  • 12.02.20 11:00 Прес-конференція: "Чемпіонат світу з міні-футболу 2021 в Україні. Нові підходи та можливості"
11 лютого 2020, вівторок, 12:31 6
Прес-центр 2020-02-11T12:39:01+02:00
Українські Новини
12.02.20 11:00 Прес-конференція: "Чемпіонат світу з міні-футболу 2021 в Україні. Нові підходи та можливості"

12.02.20 11:00 Прес-конференція: "Чемпіонат світу з міні-футболу 2021 в Україні. Нові підходи та можливості"

Алина Заика

12 лютого 2020 року о 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція: "Чемпіонат світу з міні-футболу 2021 в Україні. Нові підходи та можливості для розвитку міні-футболу в Україні".

Під час прес-конференції обговорюватимуться такі теми:

  1. Підготовка України до проведення Чемпіонату світу з міні-футболу 2021;
  2. Стратегія розвитку міні-футболу в Україні;
  3. Підготовка збірної України до Чемпіонату світу з міні-футболу 2021.

Спікери:

  • Гутцайт Вадим, директор Департаменту молоді та спорту КМДА;
  • Щерба Сергій, президент федерації міні-футболу України;
  • Донцов Євген, генеральний директор федерації міні-футболу України;
  • Задорожний Євген, головний тренер збірної України з міні-футболу.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
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