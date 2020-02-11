Кияни під Офісом президента вимагають відправити Кличка у відставку через корупційні скандали

Сьогодні, 11 лютого, кияни вийшли на мітинг під будівлю Офісу президента з вимогою звільнити Віталія Кличка з поста глави Київської міської державної адміністрації через корупційні скандали, в яких він опинився замішаний в останні місяці.

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Зазначимо, раніше стало відомо про те, що Кличко підписав розпорядження про призначення екс-заступника глави комунальної корпорації "Київавтодор" Валентина Осипова директором Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. ЗМІ також писали про плани мера призначити своїм заступником голову "Київавтодору" Олександра Густелева. Обидва вони є фігурантами кримінальних справ про розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах. 6 лютого кияни вийшли на мітинг під КМДА, де вимагали від Кличка звільнити корупціонерів з КМДА, однак мер відмовився виходити до людей і виконувати їх вимоги.

Після цього в соцмережах прокотилася хвиля обурення діями Кличка. Блогери нагадали, що розгул корупції в КМДА пов'язаний з тим, що після погрози звільнення півроку тому "смотрящими" за столицею стали одіозні Денис Комарницький і Артур Палатний.

Тому тепер кияни вийшли вже під ОП з вимогою до президента Володимира Зеленського звільнити самого Віталія Кличка. Протестуючі тримають плакати "Кличко - на вихід!", "Зупинимо корупцію в Києві", "Кличко грабує Київ!", "Володимире Олександровичу! Звільніть Кличка!" та інші.

"Нещодавно Кличко підписав указ про призначення в КМДА відомого корупціонера Осипова. На нього відкрито кримінальне провадження за розкрадання бюджетних коштів, виділених на утримання, ремонт доріг і мостів. Ми виходили на мітинг під стіни КМДА з вимогою до Кличка звільнити викритих в корупції Осипова і Густелева, але мер не вийшов до нас і не прислухався до наших вимог. Очевидно, він спеціально призначає корупціонерів, щоб разом з ними "пиляти" бюджет. І тепер ми вимагаємо його звільнення!" - розповів один з мітингувальників.

Також вони згадали і інші скандали в оточенні київського мера, такі як корупційні схеми в будівництві за участю директора Департаменту містобудування КМДА Олександра Свистунова, його попередника на цій посаді скандального Юрія Тація, якого ЗМІ прямо називають "пропаленим корупціонером", і вже згаданого Комарницького, постійні випадки корупції в "Київблагоустрій" та "Київзеленбуді".

"Ми, кияни, вимагаємо звільнити Віталія Кличка з посади голови КМДА за системні корупційні дії його підлеглих. Ми вважаємо, що це говорить про свідоме розкрадання міського бюджету. Це необхідно зупинити! А почати треба з відставки людини, яка все це покриває - з самого Кличка! Тому ми просимо президента підписати узгоджене ще у вересні 2019 року Кабінетом міністрів подання на звільнення Кличка з посади голови КМДА", - заявили учасники протесту.

Нагадаємо, після відмови Віталія Кличка звільняти корупціонерів з КМДА відомі політологи та блогери виступили з ініціативою відставки самого мера Києва. Крім того, один з близьких до ОП телеграм-каналів повідомив інсайд про те, що вже навесні Кличка відправлять у відставку через корупційні скандали.