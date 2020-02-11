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11 лютого 2020, вівторок, 12:27 376
Нерухомість 2020-02-11T12:30:01+02:00
Українські Новини
Жителі Таїрова протестують проти будівництва "прокурорських висоток", - ЗМІ

Жителі Таїрова протестують проти будівництва "прокурорських висоток", - ЗМІ

Тетяна Зотова
Будівництво, Максим Вихор, ДАБІ, Василь Буюклі, Генеральна прокуратура України, Прокуратура
Житловий комплекс
Житловий комплекс "Простір на Тульській" (Одеса) Фото: novostroyki.lun.ua

10 лютого жителі одеського житлового масиву Таїрова перекрили виїзд з вулиці Левітана на проспект Небесної сотні, інформує портал podrobnosti.ua. Це вже не перша акція протесту одеситів, які проживають в даному районі одноповерхової забудови. Як повідомляють місцеві ЗМІ, своїми діями люди намагалися привернути увагу широкої громадськості до беззаконня, яке твориться в будівельній сфері Одеси.

А саме до незаконного, на думку протестувальників, будівництва на 17 сотках землі двох 16-поверхових житлових будинків, які в каталогах продажу нерухомості значаться як "Простір на Тульській".

Офіційним забудовником виступає, створена два роки тому, фірма "Вест Білдінг Україна" з кінцевим бенефіціарієм - громадянином Болгарії Росеном Ніковим.

За словами пікетувальників, це будівництво має безпосереднє відношення до керівника Одеської обласної прокуратури Максима Вихора. Як зазначає видання Антікор, після приходу на посаду прокурора Одеської області в жовтні 2019 року Максим Вихор взяв під свій дах друга і колегу по роботі в СБУ Василя Буюклі. Останній до недавніх пір очолював одеський департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Саме тому так швидко були проведені всі роботи за погодженням будівельного об'єкта. Василь Буюклі пропрацював на посаді завідувача сектору по боротьбі з корупцією в ОДА всього лише близько року. Разом з ним в команду Степанова входив нинішній керівник прокуратури Одеської області Максим Вихор, який був приставлений до губернатора в якості наглядача від СБУ, про що повідомляло інтернет-видання "Монітор". Тобто Максим Вихор значився в статусі помічника голови Одеської ОДА Максима Степанова, але при цьому залишався кадровим офіцером СБУ.

Саме він фактично і керував питаннями забудови в Одесі ще з часів роботи в ОДА.

За парканом ще нічого немає, а в будці поряд вже йде активний продаж житлових метрів. Кажуть, що все нижні поверхи продані. Будинок позиціонується як житловий комплекс комфорт класу. Всі квартири будуть здаватися тільки з готовим ремонтом по проектам майбутніх мешканців, а родзинкою забудовник назвав загальну вітальню - коворкінг зону призначену для проведення спільних заходів з мешканцями будинку. Все це прекрасно, відзначають учасники пікету, але не в безпосередній близькості до вже існуючих будинків і не за рахунок простих жителів Київського району.

Два дні тому забудовник зрубав кілька дерев вздовж проспекту Небесної сотні і зробив бетонний заїзд для великих вантажівок на огороджену територію.

"Як вони зібралися щось будувати? Стріли кранів будуть кружляти над моїм будинком, а під час забивання паль руйнуватися старенькі одноповерхові будиночки", - розповіла мешканка Ольга.

"Тут не враховані ніякі санітарні норми для проведення будівельних робіт. Якщо замовником є ​​прокуратура, то зрозуміло, що забудовник буде творити беззаконня. Зазвичай нечесні забудовники ховалися, як миша під віником, такого не було навіть при Януковичі", - розповідає активіст Анатолій.

Місцеві жителі вже збирали підписи під вимогою зупинити будівництво. За словами Анни Кованди, вони зверталися до мера міста, в прокуратуру, в міський департамент архітектури і містобудування, в ДАБІ, а також в екологічну інспекцію - з приводу вирубки дерев. Однак ні на звернення громадян, ні на депутатські та адвокатські запити відповідей вони поки не отримали.

Оскільки серед замовників будівництва значиться прокуратура Одеської області, тому через кілька днів люди мають намір пікетувати вже будинок Одеської обласної прокуратури. Примітно, що в минулий четвер одесити вже пікетували офіс Генерального прокурора з вимогою звільнити ще одного одеського прокурора "землевпорядника" - Віталія Заперченка з посади заступника прокурора Одеської області за корупційні справи, у тому числі і за справи по "розпилу" земель.

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