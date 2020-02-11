87 населених пунктів знеструмлено через негоду у Львівській області

87 населених пунктів знеструмлено через сильного вітру станом на 10:00 вівторка у Львівській області. Про це Українським Новинам повідомив представник Львівської обласної державної адміністрації.

Населені пункти, які залишилися без електроенергії, знаходяться в 12 районах області.

Ведуться роботи по відновленню енергопостачання.

В ремонтних роботах задіяні 23 бригади у складі 105 осіб і 27 одиниць техніки.

Як повідомляли Українські Новини, 24 населених пункти були знеструмлені з-за сильного вітру і дощу 6 травня у Львівській області.