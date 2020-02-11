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11.02.20 11:00 Круглый стол: "Нужны ли украинцам наличные?"

11 лютого 2020, вівторок, 11:10 364
Верховна Рада і партії 2020-02-11T11:45:02+02:00
Українські Новини
Єдиний в Україні завод по виробництву штучного футбольного покриття сьогодні зустрічає депутатів із Тимчасової

Єдиний в Україні завод по виробництву штучного футбольного покриття сьогодні зустрічає депутатів із Тимчасової слідчої комісії

Тимофей Борзенко
ФФУ Продакшн, Фото: ffu.ua
ФФУ Продакшн, Фото: ffu.ua

Завод "ФФУ Продакшн" сегодня посетят депутаты Верховной Рады, входящие во Временную следственную комиссию по вопросам расследования строительства футбольных полей с искусственным покрытием. Об этом информирует ФБ-страница предприятия.

"Этот визит состоится по инициативе Украинской ассоциации футбола, и мы рады, что депутаты оперативно откликнулись на приглашение. Ведь это свидетельствует о реальном желание разобраться и расставить все точки над "і" в этой истории", - говорится в сообщении.

На предприятии напомнили, что "ФФУ Продакшн" является единственным в Украине производителем современного искусственного покрытия.

"Наш партнер - мировой производитель №1, немецкий концерн Polytan, чью технологию мы и используем. Основным продуктом завода является искусственное покрытие LigaGrass Pro CoolPlus, которое имеет ряд преимуществ. В частности - высокую износостойкость, максимальное подобие натурального газона и защиту от травм. Также наше производство имеет экологическую миссию - при монтаже нашего покрытия используют материалы из использованных автомобильных шин. В дополнение из резинового гранулята, который мы производим, производят мультиспортивные площадки и легкоатлетические беговые дорожки", - говорится в сообщении.

Работа "ФФУ Продакшн" была запущена в сжатые сроки, а на строительство завода "не было привлечено ни одной гривны государственных средств", - отметили на предприятии.

"Мощности завода "ФФУ Продакшн" составляют около 700 тыс квадратных метров покрытия в год, но в случае необходимости их можно увеличить до 2 млн квадратных метров. Простым языком это составляет 100 полноразмерных футбольных полей в год или 700 площадок для мини-футбола.

Благодаря нашим полям тысячи украинских детей сегодня имеют возможность тренироваться и профессионально расти, что в будущем принесет Украине новые футбольные победы", - добавили в "ФФУ Продакшн".

На заводе подчеркнули, что будут рады прокомментировать депутатам каждый этап производства покрытия и продемонстрировать каждый станок.

"Ведь нам нечего скрывать. Наоборот, нам есть чем гордиться, и мы настроены исключительно на движение вперед", - говорится в сообщении.

Напомним, против "ФФУ Продакшн" в СМИ был опубликован ряд расследований, по которым впоследствии правоохранители открывали уголовные производства. За годы следствия, факты, изложенные в отдельных журналистских материалах, до сих пор не нашли своего подтверждения. Зато были обнародованы данные о компаниях и политиках, которые могли стоять за заказной дискредитацией предприятия.

Также напомним, что ВСК по расследованию работы завода и строительства футбольных площадок была образована в конце прошлого года.

Цель Комиссии, по словам депутат и член ВСК Игоря Кривошеева, наконец разобраться во всем и очистить имя украинского футбола.

"О политизации этого процесса, то даже СМИ в этом участвовали. А мы хотим, чтобы имя украинского футбола очистилось. Или должны быть наказаны виновные, или мы должны сказать, что журналистские расследования, которые публиковались и в которых обвинялись определенные лица, мы должны сказать, что эти расследования не являются достоверными. Именно поэтому и работаем над тем, чтобы правоохранительные органы максимально быстро установили истину. Потому что не задача ВСК устанавливать истину. Это работа правоохранительных органов. Мы только можем их мотивировать", - пояснил депутат.
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