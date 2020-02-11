Висотка замість стадіону: на місці футбольного поля брат Парцхаладзе побудує житловий комплекс

Департамент земельних ресурсів розробив проект рішення про передачу в оренду ТОВ "Наука-Комфорт" ділянки по вул. Академіка Вернадського, 32 і направив його секретарю Київради для подальшої обробки.

Про це свідчить проект рішення з додатками, оприлюднений на сайті Київради, пишуть "Наші гроші".

У проекті рішення передбачається передача "Наука-Комфорт" в оренду на 5 років ділянки площею 3,11 га по вул. Академіка Вернадського, 32 у Святошинському районі для будівництва житлового комплексу з об’єктами соціального та громадського призначення.

При цьому відбувається зміна цільового призначення ділянки: з "будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту" на "будівництво житлового комплексу".

Підставою передачі фірмі в оренду 3,11 га вказується те, що у квітні 2014 року "Наука-Комфорт" купило нерухоме майно, розташоване на цій ділянці, а саме: роздягальня на 77,9 кв м та дві "спортивні споруди" на 84,5 кв м і 104,1 кв м.

Крім того, проектом рішення передбачено виключити ділянку 3,11 га з переліку спортивних парків.

Нагадаємо, у 2005 році Київрада передала ПАТ "Наука-Спорт" в оренду на 25 років ділянку площею 6,08 га по вул. Академіка Вернадського, 32 для експлуатації та обслуговування будівель і споруд спортивного комплексу.

У подальшому цю ділянку розділили на три частини: 3,11 га – передається в оренду фірмі "Наука-Комфорт", 0,03 га – передається до земель запасу житлової та громадської забудови, 2,94 га – залишається в оренді ПАТ "Наука-Спорт" до 2030 року.

Будівництво житла на ділянці 3,11 га по вул. Академіка Вернадського, 32 стало можливим завдяки затвердженому у травні 2015 року Київрадою Детальному плану території в межах вулиць Академіка Крижанівського, бул. Академіка Вернадського, вул. М.Краснова, залізнична колія.

У цьому ДПТ територію громадських будівель та споруд, на якій будівництво житла заборонене, перетворили на території багатоповерхової житлової забудови.

Фото: Наші гроші

ТОВ "Наука-Комфорт" створене у квітні 2014 року. Його засновником є ТОВ "Імідж Кепітал", кінцевими бенефіціарними власниками якого є Володимир і Світлана Клименки та Георгій Цагареішвілі, двоюрідний брат колишнього заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Льва Парцхаладзе.

Цагареішвілі у 2010-2012 рр був помічником нардепа від Партії регіонів Вадима Столара, а зараз є депутатом Київської облради (фракція "Солідарність").