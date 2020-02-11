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11 лютого 2020, вівторок, 10:15 367
Політика 2020-02-11T11:15:02+02:00
Українські Новини
У Чорноморській міськраді посадові конкурси проходять з порушеннями, - депутат

У Чорноморській міськраді посадові конкурси проходять з порушеннями, - депутат

Тетяна Зотова
Чорноморськ, Відродження, Юлія Пакунова, Сергій Червачев
Чорноморськ, міськрада. Фото: usionline.com
Чорноморськ, міськрада. Фото: usionline.com

У Чорноморську Одеської області конкурс на посаду начальника Управління земельних відносин та комунальної власності пройшов з порушеннями законодавства. Про це повідомив депутат міськради Сергій Червачев.

"Проведення конкурсу не було представлено громадськості. Квитки розклала голова конкурсної комісії, не перемішавши їх. Переможець конкурсу Юлія Пакунова була відома задовго до проведення самого конкурсу, - повідомив депутат на своїй сторінці в Facebook. - У сфері впливу "Відродження" один із заступників міського голови, а також більшість у земельній комісії. Таким чином, з отриманням нової посади вирішення всіх земельних питань у однієї політичної сили".

За інформацією Сергія Червачева, за допомогою цієї земельної "вертикалі" 19 гектарів міської землі недавно були передані зерновій компанії в довгострокову оренду за негласну винагороду в 500 тисяч доларів.

Новопризначений начальник Управління земельних відносин та комунальної власності Чорноморського міськради Юлія Пакунова є членом міського виконкому, а в минулому - юрисконсультом Молодіжненської сільради.

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