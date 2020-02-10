Коболєв відмовився говорити з журналістами про свою космічну премію та "золотий парашут"

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що не буде обговорювати свою космічну зарплату і "золотий парашут" на випадок свого звільнення з НАК "Нафтогаз". Про це він розповів в інтерв'ю РБК. На питання, чи є у Коболєва так званий "золотий парашут" (компенсація, що виплачується керівникам акціонерного товариства у разі їх звільнення або виходу у відставку за власною ініціативою в результаті поглинання цієї компанії іншою або зміни власника, - ред.) раптово вирішать звільнити до закінчення контракту, він відповів, що так, є. "Є. Який, коментувати не готовий", - відповів Коболєв. Також він відповів на питання, чи розглядав він для себе варіант відмовитися від премії за перемогу над "Газпромом". "Я не готовий це коментувати. Вибачте. ", - заявив Коболєв. Як повідомляли Українські новини, як виглядає золотий контракт Коболєва: оклад – 1 млн 41 тис. гривень, премії, компенсації, представницькі, бонуси і гроші на оздоровлення. Також Нафтогаз платить кожному з 15 своїх начальників з 3,7 млн гривень зарплати на місяць.