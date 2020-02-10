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10 лютого 2020, понеділок, 17:51 5
Економіка 2020-02-10T23:04:18+02:00
Українські Новини
Коболєв відмовився говорити з журналістами про свою космічну премію та "золотий парашут"

Коболєв відмовився говорити з журналістами про свою космічну премію та "золотий парашут"

Ольга Фандорина
Андрій Коболєв, НАК Нафтогаз, премії

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що не буде обговорювати свою космічну зарплату і "золотий парашут" на випадок свого звільнення з НАК "Нафтогаз". Про це він розповів в інтерв'ю РБК.

На питання, чи є у Коболєва так званий "золотий парашут" (компенсація, що виплачується керівникам акціонерного товариства у разі їх звільнення або виходу у відставку за власною ініціативою в результаті поглинання цієї компанії іншою або зміни власника, - ред.) раптово вирішать звільнити до закінчення контракту, він відповів, що так, є.

"Є. Який, коментувати не готовий", - відповів Коболєв.

Також він відповів на питання, чи розглядав він для себе варіант відмовитися від премії за перемогу над "Газпромом".

"Я не готовий це коментувати. Вибачте. ", - заявив Коболєв.

Як повідомляли Українські новини, як виглядає золотий контракт Коболєва: оклад – 1 млн 41 тис. гривень, премії, компенсації, представницькі, бонуси і гроші на оздоровлення.

Також Нафтогаз платить кожному з 15 своїх начальників з 3,7 млн гривень зарплати на місяць.

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