Рівненська область призупинила заняття в 464 школах через грип та ГРВІ

Рівненська область констатує призупинення навчання в 464 закладах загальної середньої освіти у зв'язку із зростанням захворюваності школярів на грип і ГРВІ. Про це Українським Новинам повідомив Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я.

протягом минулого тижня (3-9 лютого) в області захворіло 14 154 чоловік, з них 9 970 (70,4%) діти.

Показник захворюваності склав 1 220,6 випадків на 100 тис. населення, що на 51% вище епідемічного порогу.

протягом тижня були госпіталізовані 449 хворих, з них 295 дітей.

У відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії з важким перебігом пневмонії знаходяться 12 хворих, у яких виявлено грип А.

найвищий рівень захворюваності у Зарічненському (2 625,6 випадку на 100 тис. населення), Радивилівському (1 713,3) та Костопільському (1 554,2) районах.

Як повідомляли Українські Новини, 50-річний чоловік помер від грипу 23 січня в Рівненській області.