Волинська область призупинила заняття в 182 школах через грип та ГРВІ

Волинська область констатує призупинення навчання у 182 установах загальної середньої освіти і в 39 дитячих садках у зв'язку із зростанням захворюваності школярів на грип і ГРВІ. Про це Українським Новинам повідомив Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я.

минулого тижня (3-9 лютого) гострі респіраторні вірусні інфекції в області захворіло понад 10,7 тис. осіб, що майже на 2,4 тис. осіб більше, ніж тижнем раніше.

Тижневий приріст захворюваності склав 28%.

З числа хворих понад 7 тис. - діти до 17 років (66%).

Кількість госпіталізованих з ГРВІ збільшилася на 32% і становить 375 осіб проти 285 осіб на попередньому тижні.

Всього з початку епідемічного сезону (30 вересня 2019) були госпіталізовані більше 2,5 тис. чоловік, з них понад 1,8 тис. (71%) дітей.

З початку епідсезону на ГРВІ та грип перехворіло понад 98 тис. жителів області (9,5% населення).

Як повідомляли Українські Новини, 50-річний чоловік помер від грипу 23 січня в Рівненській області.