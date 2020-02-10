На 8 березня "Укрзалізниця" призначила 15 додаткових поїздів: розклад

Укрзалізниця у зв'язку з Міжнародним жіночим днем ​​призначила 15 додаткових поїздів. Про це повідомили в прес-службі компанії.

Зокрема, поїзд № 181/182 Київ - Львів відправлятиметься 6 і 9 березня зі Львова о 12:18 і прибуттям до Києва о 00:02. У зворотному напрямку він вирушатиме 7 та 10 березня о 00:55 з прибуттям до Львова о 10:36.

Поїзд № 235/236 Київ - Ужгород здійснить рейси в Ужгород 5, 8 і 10 березня, у зворотному напрямку - 6 і 9 березня. Вирушати з Києва поїзд буде о 20:28, прибуватиме об 11:58. З Ужгорода він буде відправлятися о 18:15 і прибуватиме до Києва о 8:40.

Поїзд № 239/207 Київ - Ужгород відправиться з Києва 6 і 8 березня о 19:47 і прибуде до Ужгорода о 10:58. З Ужгорода потяг вирушатиме 7 і 9 березня о 18:00 і прибуватиме до Києва о 10:20.

Поїзд № 219/220 Київ - Івано-Франківськ - Дніпропетровськ здійснить рейси з Києва і Чернівців 7 і 9 березня. Відправлення з Києва о 1:37, прибуття до Чернівців о 17:30. Відправлення з Чернівців о 22:26 і прибуття до Києва о 14:52.

Поїзд № 249/250 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці, рейси 6 березня з Києва і 9 березня з Чернівців. Відправлення з Києва о 15:03, прибуття до Чернівців о 08:15. Відправлення з Чернівців о 19:15, прибуття до Києва об 11:56.

Поїзд № 267/268 Київ - Ковель. З Києва відправлятиметься 6 і 10 березня, з Ковеля - 5 і 9 березня. Відправлення з Києва о 23:08 і прибуття о 8:19. З Ковеля - о 23:45 і прибуття до Києва о 10:54.

Поїзд № 201/202 Київ - Жмеринка. Зі Жмеринки поїзд вирушить 6 березня, з Києва - 10 березня. Відправлення зі Жмеринки о 19:34, прибуття до Києва о 00:09. З Києва - о 16:07, прибуття в Жмеринку о 21:30.

Поїзд № 233/234 Київ - Вінниця з Києва та Вінниці буде відправлятися 9 березня. Відправлення з Києва о 13:27, прибуття до Вінниці о 16:30. Відправлення з Вінниці о 17:30, прибуття до Києва о 21:20.

Поїзд № 209/210 Київ - Одеса здійснить рейс з Одеси 5 березня, з Києва - 10 березня. Поїзд вирушить з Одеси о 23:59, прибуде до Києва об 11:56. З Києва поїзд вирушить о 13:27 і буде в Одесі о 23:24.

Поїзд № 215/216 Київ - Кривий Ріг відправлятиметься з Кривого Рогу 6 березня, з Києва 10 березня. З Кривого Рогу відправлення о 10:50, прибуття до Києва о 20:06. З Києва - о 9:57, прибуття до Кривого Рогу о 19:22.

Поїзд № 205/206 Покровськ - Харків буде здійснювати рейси з Покровська і Харкова 6 і 9 березня. Відправлення поїзда з Покровська о 9:20, прибуття до Харкова о 14:49. Відправлення з Харкова о 16:44, прибуття в Покровськ о 22:07.

Поїзд № 242/241 Одеса - Дніпро курсуватиме з Одеси 5, 7 і 9 березня, з Дніпра - 6, 8 і 10 березня. Відправлення з Одеси о 23:38, прибуття в Дніпро о 9:40. З Дніпра поїзд вирушить в Одесу о 22:30 і прибуде о 8:20.

Поїзд № 154 Кривий Ріг - Одеса здійснить рейси з Кривого Рогу 6, 8 і 10 березня, виїжджаючи о 19:50 і прибуваючи в Одесу о 6:18. З Одеси поїзд курсуватиме 7 і 9 березня, вирушаючи о 21:37 і прибуваючи до Кривого Рогу о 8:25.

Поїзд № 204/203 Львів - Дніпро курсуватиме 6, 8 і 10 березня зі Львова, відправлення о 21:20 і прибуття в Дніпро об 11:24. Відправлення з Дніпра 5, 7 і 9 березня о 16:39 і прибуття до Львова о 5:40.

Поїзд № 168/168 Львів - Одеса курсуватиме в обох напрямках 7 і 9 березня. Зі Львова поїзд вирушить о 9:40 і прибуде до Одеси о 20:23. З Одеси відправлення о 10:18 і прибуття до Львова о 21:05.

Також Укрзалізниця призначила додатковий рейс - поїзд № 095/096 Черкаси - Львів, що відправлятиметься з Черкас 5 і 8 березня о 19:46 з прибуттям до Львова о 10:36, зі Львова 7 та 10 березня о 12:53 з прибуттям у Черкаси о 4:06.