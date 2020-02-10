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  • В Одеській області у двох школах обрушилися відремонтовані дахи
10 лютого 2020, понеділок, 19:32 5
Події 2020-02-10T19:47:02+02:00
Українські Новини
В Одеській області у двох школах обрушилися відремонтовані дахи

В Одеській області у двох школах обрушилися відремонтовані дахи

Ольга Фандорина
Обвал, Штормовий вітер, одеська область, Обвалення даху
Зірваний дах. Фото: dumskaya.net
Зірваний дах. Фото: dumskaya.net

Сильний вітер несподівано виявив проблему якості капітального ремонту в навчальних закладах Одеської області. З будівель відразу двох шкіл у селах Белолесье і Десантне — зірвало нові дахи. Про це повідомляє "Думська".

Наголошується, що в обох випадках конструкції впали на землю. На щастя, обійшлося без жертв.

За словами жителів Татарбунарського району, на місці обвалення в белолесской школі видно, що робітники використовували для кріплення даху гнилі, а іноді і обгорілі балки.

"Що стосується школи в Десантному, то на її ремонт даху з бюджету Вилківської об'єднаної територіальної громади було виділено більше мільйона гривень, і ще до лютневої негоди стало ясно, що на ній "нагріли руки", - інформує видання.

Зірваний дах. Фото: dumskaya.netЗірваний дах. Фото: dumskaya.net

"Восени минулого року ця дах була вже підірвана. Потім робився повторно ремонт цієї "новозробленої" покрівлі. За фактом махінацій, пов'язаних з використанням виділеного фінансування на ремонт даху, на голову Вилківської ВІДГ Миколи Дзядзина на сьогоднішній день відкрито дві кримінальні виробництва", – повідомив заступник голови Вилківської ВІДГ Олександр Санжара.

Раніше у Полтаві під вагою снігу обвалився дах ринку.

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