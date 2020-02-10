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10 лютого 2020, понеділок, 18:49 21
Силові структури 2020-02-10T20:04:15+02:00
Українські Новини
Зв'язок співробітників СБУ з підозрюваними у справі Шеремета доведений, – Геращенко

Зв'язок співробітників СБУ з підозрюваними у справі Шеремета доведений, – Геращенко

Тетяна Зотова
Антон Геращенко, МВС України, СБУ, Владислав Грищенко, Юлія Кузьменко, Павло Шеремет
Антон Геращенко. Фото: Facebook/Антон Геращенко
Антон Геращенко. Фото: Facebook/Антон Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що більше 10 співробітників Служби безпеки України перевіряються на наявність зв'язків з підозрюваними у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомило інтернет-видання РБК-Україна.

Як зазначив Геращенко, зв'язки підозрюваних зі спецслужбою "вже доведені".

"Це не "можливі зв'язки", а цілком конкретні. Це їх контакти та їх спілкування, яке було далеким від дружнього. Це більш ніж дружнє спілкування дає слідству підстави вважати, що необхідно перевіряти більше 10 співробітників СБУ на предмет їх спільної діяльності. Що зараз і проводиться", – уточнив заступник міністра.

В той же час в СБУ офіційно не підтвердили, але й не спростували ці заяви. "Справу веде МВС, тому вони повинні це коментувати", - сказала речник СБУ Олена Гітлянська.

Нагадаємо, в січні колишній перший заступник глави Адміністрації Президента України Андрій Портнов оприлюднив "прослушку" фігурантів справи. Джерело отримання аудіозаписів він не назвав. На одному з записів свідок у справі Шеремета Владислав Грищенко (на прізвисько "Буча") обговорював кримінальне провадження з співробітником департаменту контррозвідки СБУ Андрієм Омельченком.

Крім того, Портнов оприлюднив розмову підозрюваної Юлії Кузьменко з колишнім прес-секретарем батальйону "Дніпро-1" Василиною Мазурчук, яка названа дружиною співробітника СБУ. На аудіозаписі зафіксовано як жінки обговорювали ліквідацію одного з управлінь департаменту контррозвідки СБУ.

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