Підлеглий Верланова купив квартиру за відсутністю на неї коштів, – ЗМІ

Директор Департаменту контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Державної податкової служби (ДПС) України Роман Гнатюк задекларував купівлю квартири в Києві.

Про це повідомило інтернет-видання "Вести.ua", посилаючись на дані електронної декларації про доходи Гнатюка, що була подана до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) 31 жовтня 2019 року.

Гнатюк вказав, що придбав квартиру 30 жовтня 2019 року. Нерухоме майно знаходиться в Києві, загальна площа квартири становить 63,4 кв. м. Право на тимчасове проживання в квартирі має батько Гнатюка - пенсіонер Іван Гнатюк, свідчать дані електронної декларації чиновника.

При цьому, Гнатюк за 10 місяців 2019 року одержав лише 254,2 тис. гривень доходу, що зазначено в його електронній декларації. Цю суму чиновник отримав в якості заробітної плати на попередньому місці роботи - в Офісі великих платників податків. Інших доходів у Гнатюка, як й у членів його сім'ї, в 2019 році не було.

Додамо, що згідно з даними інформаційно-аналітичного порталу lun.ua, мінімальна вартість квартири в Києві (у зданому та введеному в експлуатацію будинку) площею 60-65 кв. м становить близько 50 тис. доларів, що еквівалентно 1,2 млн гривень. А це - в 5 разів більше, ніж розмір доходу, який Гнатюк отримав та вказав у своїй електронній декларації.

Також відзначимо, що дані декларацій Гнатюка за попередні роки свідчать про те, що чиновнику нема з чого було накопичити грошей на квартиру в Києві вартістю понад 1 млн гривень. Так, в 2018 році його дохід склав 214 тис. гривень, ще менше - у 2017 році - 180 тис. гривень.

Дружина Гнатюка не працює, сімейна пара виховує 2 неповнолітніх дітей.

Нагадаємо, в 2016 році Гнатюк, займаючи посаду керівника Офісу великих платників податків, заробив всього 53 тис. гривень.

Як повідомило інтернет-видання "Дзеркало тижня", Гнатюк зайняв посаду директора Департаменту контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Державної податкової служби (ДПС) України 11 грудня 2019 року поза конкурсу, що прямо суперечить чинному законодавству.

Справа в тому, що до ДПС України Гнатюк, трохи більше місяця, працював завідувачем сектора забезпечення діяльності заступника міністра фінансів. За даними ЗМІ, призначення Гнатюка в ДПС не відповідає суті "рівнозначна або нижча вакантна посада" за наступними параметрами:

штат сектора Мінфіну набагато менше штату департаменту ДПС;

розмір посадового окладу в Мінфіні менше окладу керівника департаменту в ДПС;

переведення Гнатюка на посаду директора Департаменту ДПС повинно було статися за погодженням міністра фінансів, дані про який в документах відомства, що публікуються на сайті, відсутні.

"Крім того, посада завідувача сектором забезпечення діяльності заступника міністра фінансів є патронатної, що також виключає можливість застосування до Гнатюка положень ЗУ "Про державну службу" щодо переведення на посаду поза конкурсом", - зазначили журналісти видання.

У НАЗК при цьому повідомили, що декларацію про доходи Гнатюка на предмет відповідності антикорупційному законодавству поки ще не перевіряли.