Виконання держбюджету-2019 є найгіршим за останні 5 років, – Льовочкін

Депутат Верховної Ради України від фракції "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) Сергій Льовочкін, коментуючи дані Держказначейства за 2019 рік, заявив, що уряд провалив виконання бюджету минулого року, а початок 2020 року підтвердило погіршення ситуації.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті політика.

"Виконання держбюджету 2019 року стало найгіршим за останні 5 років. План доходів із урахуванням змін недовиконаний на 37,8 млрд гривень, або на 3,7%. І це при тому, що влада секвеструвала бюджет восени, зменшивши план доходів на 20 млрд гривень. Без секвестру план по доходах був би провалений на 5%. Початок 2020 року показав, що минулорічні цифри – не випадковість. Недовиконання січневого плану на чверть – показник того, що ситуація погіршується. 2020 рік без кардинальних змін буде ще гіршим", – заявив Льовочкін.

Він нагадав, що через недовиконання плану доходів витрати на економічну діяльність у 2019 році недофінансовані на 15%, на екологію – на 18%, на освіту – на 11%.

"Є загроза недофінансування соціальної сфери й в цьому році, оскільки у нинішнього Кабміну це єдиний рецепт, як зводити бюджетні кінці з кінцями. Уникнути подібного сценарію можна тільки в тому випадку, якщо провести кардинальні кадрові зміни в керівництві фінансовим, економічним і соціальним секторами. По суті, Україні потрібний новий уряд і – найголовніше – нова програма уряду, спрямована на прискорення зростання економіки. Фракція ОПЗЖ готова підтримати зміни, якщо вони будуть спрямовані на економічний та соціальний ріст", – резюмував Льовочкін.