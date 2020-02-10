Нульова толерантність Deutsche Bahn до корупції дозволить знищити схеми на українській залізниці, – Гончарук

Уряд залучить фахівців Deutsche Bahn для стратегічного розвитку "Укрзалізниці" та залучення інвестицій. В результаті співпраці з німецькою компанією "Укрзалізниця" має стати ефективною як Deutsche Bahn.

Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив сьогодні, 10 лютого, в інтерв'ю інтернет-виданню "Українська правда".

Голова уряду підкреслив, що "Укрзалізниця" є стратегічною компанією з точки зору логістики і частиною критичної інфраструктури. Тому в планах Кабінету Міністрів України саме розвиток стратегічного партнерства з Deuchte Bahn. Як зазначив прем'єр-міністр, мова в жодному разі не йде про приватизацію чи передачу "Укрзалізниці" в концесію.

"У нас є плани побудувати стратегічне партнерство з Deutsche Bahn з багатьох причин. “Укрзалізниця” – одна з найбільших українських компаній, з сотнями, тисячами людей, які там працюють", - сказав Гончарук.

Прем'єр-міністр додав, що уряд розглядає ідею про залучення німецьких фахівців, скоординованих Deutsche Bahn. За словами Гончарука, партнерство згідно меморандуму передбачає консультації на першому етапі співпраці.

"Це відносини між компаніями, між "Укрзалізницею" і Deutsche Bahn, які будуть структуровані відповідно до чинного законодавства, тобто всі конкурентні процедури будуть дотримані. Ви знаєте, німці дуже педантичні, тому жодного сумніву в тому, що ці відносини будуть правильно побудовані, нема", - заявив глава уряду.

Гончарук також розповів про переваги співпраці "Укрзалізниці" з авторитетною німецькою компанією. В першу чергу це залучення іноземних інвестицій і очищення компанії-перевізника від корупції.

"Інвестиції в тому числі драйвляться репутацією компанії, країни. Ні для кого ж не секрет, що сьогодні на "Укрзалізниці" досі корупція і що, м'яко кажучи, там наводити порядок ще, дай боже, скільки часу потрібно. І одним з таких чітких серйозних сигналів, що ситуація змінюється, могла би бути участь іноземної компанії з дуже хорошою репутацією, яка насправді має нульову толерантність до корупції. Це дуже важливо. У Deutsche Bahn є досвід впровадження софту, наприклад", - розповів прем'єр-міністр.

За словами Гончарука, Україна потенційно є стратегічно цікавою для побудови шляху з Німеччини до Китаю. Прем'єр-міністр зазначив, що в цій співпраці є багато стратегічних аспектів, а Україна в першу чергу має перейняти управлінський досвід і софт німецької компанії.

"А дійсно, що ми намагаємося зробити? Я хотів би, щоб українська залізниця була такою, як Deutsche Bahn – без корупції, ефективною, зашитою в софт", - заявив глава уряду.