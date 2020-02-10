ЗМІ оприлюднили документи про отримання Ситником квартири за рахунок хабарів

Журналіст-розслідувач Володимир Бойко оприлюднив відеосюжет, в якому розповідає історію отримання директором НАБУ Артемом Ситником квартири в новобудові в Броварах шляхом тиску на забудовника та фінансування за рахунок "благодійного фонду". Наведені журналістом документи свідчать, що Артем Ситник, який очолює антикорупційний орган, сам є фігурантом справи про отримання незаконних доходів. В цій ситуації перебування Ситника, вже внесеного до реєстру корупціонерів НАЗК по іншій справі, стає все більш токсичним для Президента Зеленського, який задекларував подолання корупції в Україні.

Про обставини цієї афери журналіст Володимир Бойко розповів в оприлюдненому на каналі "Коза Ностра" розслідуванні квартирних афер чиновника. Журналіст наводить документи – угоди, судові ухвали, протоколи допитів та бухгалтерські документи, які підтверджують причетність Ситника до вчинення корупційних діянь. Так у квітні 2008 року до директора Броварського заводобудівельного комбінату, який зводив житлові будинки в Броварах, приїхав прокурор Київської області Олександр Гардецький разом зі своїм племінником Сергієм Щербиною, який на той час обіймав посаду Броварського міжрайонного прокурора.

"Високі достойники стали вимагати, щоб завод продав дві квартири співробітникам прокуратури Київської області зі знижкою в 60%. Переляканий директор заводу погодився, і 14 листопада 2008 року був укладений попередній договір, згідно з яким Ситник Артем Сергійович отримував квартиру площею 82,6 м.кв. після того, як будинок буде зданий в експлуатацію", - заявляє Бойко. Відповідно до попереднього договору, оприлюдненому журналістом, начальник відділу прокуратури Київської області Артем Ситник мав отримати в Броварах квартиру за символічною ціною в 3580 грн за м.кв., тобто зі знижкою в 60%, що підпадає під дію статті 364 Кримінального кодексу "Зловживання владою або службовим становищем", що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Цікаво, що за підслідністю цей злочин має право розслідувати виключно НАБУ, яке Ситник і очолює.

Згідно з попереднім договором вартість квартири була оцінена в 288 тисяч гривень. Але Ситник вніс тільки 63 тисячі гривень. Решту грошей в сумі 225 тисяч гривень 17 листопада 2008 року за Ситника заплатив благодійний фонд "Правозахисна фундація "Вільна громада". Журналіст наводить відповідні бухгалтерські документи на підтвердження цього. У 2010 році Ситник став власником житла. "Щоб не виникало зайвих запитань щодо законності придбання Ситником квартири, договір купівлі-продажу зареєструвала нотаріус Щербина, дружина Броварського міжрайонного прокурора. Також журналіст зауважує, що Ситник не сплатив податки з вартості житла, фактично подарованого йому благодійним фондом.

"Артем Ситник став активним учасником афери, яку влаштував разом з Гардецьким. Для збору грошей з фігурантів кримінальних справ, які розслідував Ситник, був використаний благодійний фонд під пишномовною назвою "Правозахисна фундація "Вільна громада", куди ці фігуранти мали переказувати гроші за здобуття прихильності прокурорського начальства, - заявляє Бойко. - Засновником фонду виступив подільник Гордецького та Ситника по земельним оборудкам селищний голова Козина Валерій Гартік, а керівником фонду – його дружина Лілія Гартік". При цьому він посилається на лист заступника голови комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Стретовича від 16 листопада 2009 року тодішньомуПрезиденту Ющенку та голові СБУ Наливайченку, де докладно викладені ці звинувачення та згадується оборудка з отриманням Ситником у власність квартири в Броварах.

Також в розпорядженні журналіста опинився протокол допиту Дударя, директора заводу, що змушений був продати за безцінь квартири прокурорам. "На зустрічі Гардецький О.С. звернувся до мене з питанням продати підлеглим йому працівникам три житлові квартири, які будував Броварський заводобудівельний комбінат в місті Бровари. Це питання Гардецький О.С. висловив дослівно так: "Як ти можеш допомогти моїм працівникам купити три квартири?",- заявив Дударь слідчим Генеральної прокуратури України у рамках розслідування кримінального впровадження, відкритого 24 травня 2017 року. Також директор заводу повідомив, що реальна вартість квадратного метру на момент цієї зустрічі складала близько 8 000 грн, і ціни на нерухомість у той період постійно росли. Дві квартири за ціною квадратного метра житла в 3500 грн за наполяганням прокурора Щербини були оформлені саме через схему з благодійним фондом.

Цікаво, що в Єдиному державному реєстрі судових рішень квартира Ситника була оплачена з тих коштів, які в сумі 465 000 грн надійшли на рахунок благодійного фонду "Правозахисна фундація "Вільна громада" 19 вересня 2008 року від ТОВ "Орслана". Саме в той час, коли очолюваний Ситником слідчій відділ прокуратури Київської області розслідував кримінальну справу №471022 за обвинуваченням першого заступника начальника управління земельних ресурсів в Обухівському районі Київської області в отриманні хабаря в розмірі 7 300 доларів за присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці ТОВ "Орслана". Цю справу розслідував нинішній керівник Головного підрозділу детективів НАБУ Андрій Калужинський, а представляв прокуратуру області в судовому засіданні 17 липня 2008 року під час оскарження постанови про порушення справи Артем Ситник.

У висновку Держаудитслужби йдеться, що така форма інвестування житла співробітникам прокуратури Олефіренко Р.Ю. та Ситником є "отриманням незаконних доходів". Але згідно норм чинного законодавства, нагадує журналіст, повідомити про підозру директору НАБУ може тільки Генеральний прокурор. Ним є наразі Руслан Рябошапка, друг Артема Ситника.

Нагадаємо, що про обставини незаконного отримання Ситником квартири також заявляв колишній нардеп Віталій Купрій на своїй сторінці у Фейсбук 13 квітня 2018 року.