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10 лютого 2020, понеділок, 14:11 28
Події 2020-02-10T15:45:02+02:00
Українські Новини
Поліція затримала водія, який протягнув за автомобілем 100 метрів вулицями Львова поліцейського

Поліція затримала водія, який протягнув за автомобілем 100 метрів вулицями Львова поліцейського

Василь Трухан
Фото:
Фото: "Інформатор"

Поліція затримала водія, який протягнув за автомобілем 100 метрів вулицями Львова поліцейського. Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передають Українські Новини.

"В автомобілі зловмисника працівники поліції виявили пасажирку, яка перебувала у розшуку за скоєння крадіжки, а також у неї вилучили наркотичну речовину, схожу на "метадон", - йдеться в повідомленні.

На вулиці Ганкевича у Львові патрульні поліцейські спільно з співробітниками Управління протидії наркозлочинності поліції Львівській області зупинили автомобіль "Рено Меган", яким керував 24-річний львів'янин.

"Під час перевірки документів водій поводив себе агресивно і неадекватно і, піднявши скло дверцят, затиснув руку патрульного поліцейського і намагався втекти, простягнувши поліцейського за автомобілем близько ста метрів", - йдеться в повідомленні

Спільними зусиллями поліцейські зупинили "Рено".

У салоні автомобіля було виявлено та вилучено речовину, схожу на наркотичний засіб "метадон", вартість якого за цінами "чорного" ринку становить близько двадцяти тисяч гривень.

Крім того, була встановлена особистість пасажирки автомобіля - 34-річної львів'янки, перебуває в розшуку за скоєння крадіжки.

Вилучену наркотичну речовину поліцейські направили на експертне дослідження.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - до трьох років позбавлення волі.

Патрульний поліцейський з тілесними ушкодженнями доставлений у лікарню.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодкса, санкція якої передбачає покарання - обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років.

Водій «Рено» затриманий в порядку ст. 208 КПК України, незабаром суд обере для нього запобіжний захід.

Слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу, санкція якої передбачає максимальне покарання - до двох років позбавлення волі.

Автомобіль вилучено та доставлено на штрафмайданчик.

Також незабаром суд обере запобіжний захід для пасажирки «Рено».

Проводиться досудове розслідування.
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