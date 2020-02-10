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10 лютого 2020, понеділок, 14:26 78
Події 2020-02-10T14:29:40+02:00
Українські Новини
170 населених пунктів знеструмлено через негоду у Львівській області

170 населених пунктів знеструмлено через негоду у Львівській області

Василь Трухан
електрика
Фото: прес-служба Донбасенерго
Фото: прес-служба Донбасенерго

170 населених пунктів знеструмлено через сильного вітру станом на 13:00 понеділка у Львівській області. Про це Українським Новинам повідомив представник Львівської обласної державної адміністрації.

Найбільше населених пунктів без електроенергії у Мостиському районі – 44 та Старосамбірському – 29.

Ведуться роботи по відновленню енергопостачання.

В ремонтних роботах задіяні 58 бригад у складі 181 людини та 70 одиниць техніки.

Сильний вітер триває.

Як повідомляли Українські Новини, 24 населених пункти були знеструмлені з-за сильного вітру і дощу 6 травня у Львівській області.

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