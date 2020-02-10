Телеграм-канал, близький до Офісу президента, анонсував швидку відставку Кличка через корупцію, - ЗМІ

Телеграм-канал "Легітимний", який пов'язують з Офісом президента, анонсував швидку відставку Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації через постійні корупційні скандали. За повідомленням джерела каналу, звільнення Кличка планується вже навесні, пише ZIK.



"Наше джерело в Офісі президента повідомляє, що навесні знімуть Віталія Кличка з посади Голови КМДА. Зараз за це "крісло" розпочнеться другий етап боротьби серед "слуг", – йдеться у повідомленні "Легітимного".



Нагадаємо, що останнім часом Кличко загруз в корупційних скандалах, через що кияни вимагають його звільнення. Так, нещодавно він призначив фігуранта кримінальної справи Валентина Осипова на посаду керівника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. На Осипова (на той момент загендиректора "Київавтодору") відкрито кримінальну справу за розкрадання коштів київського бюджету, виділених на утримання, ремонт доріг і мостів. Слідство встановило, що "Київавтодор" уклав договори на 37 млн грн і третина цієї суми, 11 млн грн, була виведена через підставні фірми і переведена у готівку. При цьому сам Осипов визнав свою провину, справа перебуває у Шевченківському райсуді Києва.



Відзначимо, що 6 лютого кияни вийшли на мітинг під стіни КМДА з вимогою до мера Кличка звільнити викритих у корупції Валентина Осипова і директора "Київавтодору" Олександра Густелева (найближчим часом очікується призначення його заступником голови КМДА). Протестувальники прийшли з плакатами "Осіпов і Густєлєв – злодії", "Осипов Густєлєв Кличко = корупція!", "Осипова і Густелева – на нари", "Кличко втратив сором!". Однак мер до протестувальників так і не вийшов.



Після цього в соціальних мережах відомі блогери і політологи почали вимагати звільнення вже не тільки фігурантів кримінальних справ, але і самого Кличка, який відмовився почути киян. Окреме обурення в мережі викликав той факт, що в Києві тепер заправляють нові Артур Палатний та Денис Комарницький.