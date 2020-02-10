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10 лютого 2020, понеділок, 13:57 19
Верховна Рада і партії 2020-02-10T16:00:03+02:00
Українські Новини
Потрібно знижувати тарифи, а не збільшувати кількість платіжок, – Бойко

Потрібно знижувати тарифи, а не збільшувати кількість платіжок, – Бойко

Тетяна Зотова
Юрій Бойко, ОПЗЖ, Опозиційна платформа - За життя, комунальні платежі
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко, коментуючи комунальні платежі на газ, заявив, що уряд повинен не збільшувати кількість платіжок, а знижувати комунальні тарифи.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Взагалі, історія з двома платіжками абсолютно ідіотська. Насправді обіцяли знизити вартість газу. Раніше, коли люди отримували платіжку, вони розуміли, що сюди входить вартість всього газу, – тобто і вартість самого природного газу, і транспортування облгазом, і транспортування трансгазом. Потім вони вирішили розділити і поширили на наших людей правило так званого третього пакету (вимога Європейського Союзу в рамках Третього енергетичного пакету про поділ компаній на ті, що видобувають і транспортують газ), що транспортуюча компанія повинна бути відокремлена, фінансуватися окремо. Це дурість вони зробили", – сказав народний депутат.

Бойко зазначив, що навіть зараз загальна сума за двома квитанціями повинна бути меншою за ті, що одержувалися раніше.

"Проблема навіть не в тому, що зробили 2 квитанції, а в тому, що загальна сума за двома квитанціями повинна бути меншою, оскільки вартість газу знизилася в усьому світі. Плюс надлишок газу в Європі, тепла зима. Сума за обома платіжками мала зменшитися на 34%, а зменшилася лише на 12%", – пояснив опозиційний політик.

"Потрібно припинити обманювати людей, коли спочатку підняли тарифи і пообіцяли субсидії всім, кому вони мають надаватися, а потім стали їх урізати. Потрібно знизити тарифи, тому що люди настільки збідніли, що просто не в змозі їх оплачувати", – підкреслив Бойко.

Фракція ОПЗЖ зареєструвала у Верховній Раді законопроект №2126, яким пропонується скасувати ПДВ на газ, який йде на потреби населення, і плату за надра. Це призведе до істотного зниження закупівельної і відпускної ціни газу, а також тарифів на опалення та гаряче водопостачання.

Також опозиціонери зареєстрували законопроект №2720-1, який передбачає підвищення прожиткового мінімуму на рівень не нижче фактичного; зміну підходів до встановлення розмірів посадових окладів – не в залежності від прожиткового мінімуму, а від розміру мінімальної заробітної плати; відновлення справедливості в питанні оплати праці.

Станом на 1 січня 2020 року заборгованість із заробітної плати в Україні перевищила 3 ​​млрд гривень.

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