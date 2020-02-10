Президент не допустить знищення норкових ферм, – нардеп Шов

Народний депутат Маргарита Шол вважає, що оскільки Президент України Володимир Зеленський зацікавлений в інвестиціях, про що свідчать його неодноразові виступи, він не дасть знищити звірівництво, як інвестиційно-привабливу галузь. Маргарита Шол, член фракції "Слуга народу", є співавтором альтернативного законопроекту про регулювання хутрового виробництва в Україні.

"Повинні бути визначені і дотримані чіткі правила гри для інвесторів. Дискримінація цілої галузі сільського господарства - звірівництва - значно погіршить інвестиційний клімат. Тим більше, що ця галузь експортно-орієнтована і, завдяки новим інвестиціям в неї, Україна зможе зайняти 5% в обсязі світового виробництва хутра, а також увійти до першої п'ятірки країн-світових лідерів за цим показником. Упевнена, що має бути сувора відповідність внутрішніх нормативів галузі до європейських стандартів утримання тварин, що і має на увазі наш альтернативний законопроект", - сказала депутат Шол, коментуючи звернення Асоціації звірівників України до Президента Зеленського з проханням посприяти збереженню звірівництва.

В Асоціації підкреслюють, що галузь стовідсотково орієнтована на експорт і забезпечує надходження валюти в Україну. "Продукція вітчизняних звіроферм є конкурентоспроможною на зовнішніх ринках, користується попитом і цінується торговими партнерами України. З огляду на перспективність розвитку даної галузі в Україні, компанії-світові лідери з Данії, Польщі та Нідерландів готові втричі збільшити обсяг своїх інвестицій в Україну і протягом наступних трьох - п'яти років довести їх обсяг до рівня 500 млн доларів США. Однак інвестори вимагають чітких правил, програми розвитку галузі і гарантій захисту інвестицій. З припливом нових інвестицій в галузь ми отримаємо 7 500 робочих місць в селах, 150 млн податків, до 300 млн додаткових валютних надходжень щорічно. Плюс буде вирішена екологічна проблема утилізації відходів птахофабрик, так як нові ферми зможуть "з'їсти" 250 тис. тонн відходів, непридатних для їжі людини. Птахофабрики отримають 1,8 млрд гривень додаткової вигоди від звіроферм", - вважає президент Асоціації Володимир Федина.

Звернення Асоціації звероводов України до Президента Зеленському пов'язано з реєстрацією у Верховній Раді законопроекту, який передбачає закриття всіх ниркових ферм в Україні без компенсацій.

"Ви як Президент нашої держави, закликаєте світ інвестувати в Україну, а деякі сили всередині країни намагаються чинити тиск на інвесторів, які за останні 6 років вже вклали в розвиток хутряної галузі України понад 100 млн доларів. Це дозволило побудувати в Україні шість нових сучасних звіроферм і фактично відновити цю підгалузь тваринництва після її глибокого занепаду. Зараз в Україні працює 10 звірогосподарств, які виробляють близько 1% загальносвітового обсягу продукції звірівництва", - йдеться у зверненні Асоціації до Президента.