Поліція провела евакуацію через повідомлення про мінування нічного клубу у Львові

Поліція евакуювала 10 лютого близько 300 осіб через повідомлення про замінування одного з найбільших у Львові нічних клубів на пр. Чорновола. Про це Українським Новинам повідомив представник Львівської обласної державної адміністрації. Повідомлення про мінування надійшло в поліцію. На місце події прибули вибухотехніки, проводилася евакуація. Вибухівки не виявлено. Інформація внесена до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних відділів поліції. Вирішується питання про кваліфікацію події Кримінального кодексу. 5 листопада надійшла інформація про мінування Управління Служби безпеки України у Львівській області. Евакуація не проводилася, вибухівка не виявлено. Як повідомляли Українські Новини, поліція евакуювала 5 листопада 2019 року близько 200 осіб через повідомлення про замінування Львівської обласної державної адміністрації у Львівській області.