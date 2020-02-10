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10 лютого 2020, понеділок, 12:54 11
Події 2020-02-10T12:57:06+02:00
Українські Новини
Поліція провела евакуацію через повідомлення про мінування нічного клубу у Львові

Поліція провела евакуацію через повідомлення про мінування нічного клубу у Львові

Василь Трухан
Хибне мінування
Фото Варта-1
Фото Варта-1

Поліція евакуювала 10 лютого близько 300 осіб через повідомлення про замінування одного з найбільших у Львові нічних клубів на пр. Чорновола. Про це Українським Новинам повідомив представник Львівської обласної державної адміністрації.

Повідомлення про мінування надійшло в поліцію.

На місце події прибули вибухотехніки, проводилася евакуація.

Вибухівки не виявлено.

Інформація внесена до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних відділів поліції.

Вирішується питання про кваліфікацію події Кримінального кодексу.

5 листопада надійшла інформація про мінування Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Евакуація не проводилася, вибухівка не виявлено.

Як повідомляли Українські Новини, поліція евакуювала 5 листопада 2019 року близько 200 осіб через повідомлення про замінування Львівської обласної державної адміністрації у Львівській області.

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