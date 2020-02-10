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10 лютого 2020, понеділок, 12:55 374
Бізнес 2020-02-10T12:55:02+02:00
Українські Новини
Мита на імпортні нафтопродукти призведуть до зростання цін і вдарять по економіці України, - ЗМІ

Мита на імпортні нафтопродукти призведуть до зростання цін і вдарять по економіці України, - ЗМІ

Анна Савчук
Газ, Бензин, Занзибар, Береза
Заправка. Скраплений газ. Автогаз. Бензин. Фото: pixabay
Заправка. Скраплений газ. Автогаз. Бензин. Фото: pixabay

Введення мит на імпорт дизельного палива і скраплений газ російського виробництва викличе зростання цін, послабить конкуренцію на ринку і не вирішить проблем українських нафтопереробних підприємств. Про це заявили експерти "Консалтингової групи А-95 за підсумками вивчення скарги українських виробників нафтопродуктів в особі ПАТ "Укртатнафта, ПАТ "Укрнафта і АТ "Укргазвидобування в міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі (МКМТ), інформує портал consulting.a95.ua.

У своїй скарзі виробники просять провести антісубсідіарне розслідування і ввести мита на російське дизельне паливо і скраплений газ в розмірі 8,46% з підвищенням протягом п'яти років до 25,4%.

Експерти "А-95 зазначають, що основним аргументом виробників є демпінг з боку російських експортерів, що не відповідає дійсності. Імпортні нафтопродукти, включаючи російські, продаються в Україну з преміями до світових котирувань. Так, на 2020 рік українські компанії уклали контракти на російське дизельне паливо з премією до європейських котирувань до $35/т, на скраплений газ - до $22/т. Це викликано тим, що Україна залишається імпортозалежною країною: в 2019 році імпорт дизпалива склав 88% в національному балансі, скрапленого газу - 78,5%.

"З урахуванням високої імпортозалежності в Україні вибудувана єдино правильна система постачання нафтопродуктів: ринок максимально відкритий, забезпечена підвищена конкуренція між зовнішніми і внутрішніми постачальниками і це гарантує оптимальну ціну. Запропоноване введення мит зруйнує цю конструкцію, призведе до зростання цін і підвищить ризики збоїв у забезпеченні паливом, - вважає Сергій Куюн, директор "Консалтингової групи А-95.

Найбільш критичні наслідки мит відчує ринок дизельного палива, на яке припадає 70% в кошику моторних палив. Експерти прогнозують, що в разі введення запропонованої мита 8,46% імпорт з Росії повністю припиниться, що призведе до збільшення тиску на решту джерела поставок, в першу чергу на Білорусь, частка якої виросте з нинішніх 35% до 60% ринку.

При цьому можливості українських виробників обмежені дворазовим збільшенням переробки, що в кращому випадку дозволить збільшити ринкову вагу з 12% до 25%.

Введення мит на російський скраплений газ аж до 25% від вартості не матиме для ринку ніяких наслідків, крім пропорційного зростання. Система поставок залишиться колишньою через відсутність альтернативи російському імпорту.

За оцінками "А-95, тільки на першому етапі введення мит зростання цін на дизпаливо складе мінімум 1,1 грн / л, на скраплений газ - 0,55 грн / л, що в національному масштабі означатиме збільшення витрат споживачів на 11 млрд грн в рік.

Вплив мит на зростання цін було продемонстровано в 2019 році, коли спецмито на трубопровідні поставки російського дизпалива викликала подорожчання контрактів на 2020 рік на імпортне і українське ДП на $ 10 / т.

Основний удар припаде до агропромисловому комплексу, який буде змушений збільшити витрати на паливо слідом за різким зростанням цін на мінеральні добрива, що було викликане введенням в 2018 році загороджувальних мит на російські добрива.

"Для підвищення ефективності власникам підприємств – групі "Приват і НАК "Нафтогаз України - необхідно активніше інвестувати в збільшення глибини переробки. Паралельно уряду і нафтопереробникам потрібно знайти більш гнучкі методи підтримки галузі без додаткового навантаження на ослаблену українську економіку, - заявили в "Консалтинговій групі А-95.

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