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10 лютого 2020, понеділок, 11:40 20
Кабмін 2020-02-10T13:45:03+02:00
Українські Новини
Кабмін створив комісію з питань оборонно-промислового комплексу

Кабмін створив комісію з питань оборонно-промислового комплексу

Елизавета Кесельман
Кабмін, Створення нацкоміссії, оборонно-промисловий комплекс
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів створив міжвідомчу комісію з питань оборонно-промислового комплексу. Про це йдеться в постанові №54 від 24 січня, передають Українські Новини.

Головою комісії є заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, заступником голови комісії - заступник міністра оборони, секретарем комісії - заступник директора департаменту економіки і оборони Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

А також до складу увійшли: представник Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник Офісу Президента, представник Секретаріату Кабінету Міністрів, заступники міністра фінансів, міністра внутрішніх справ, міністра закордонних справ, перший заступник міністра освіти і науки, генеральний директор Державного концерну "Укроборонпром", президент державного підприємства "Антонов", генеральний конструктор - генеральний директор державного підприємства "Державне Київське конструкторське бюро" Луч", генеральний конструктор - генеральний директор державного підприємства "Конструкторське бюро" Південне "імені М. К. Янгеля", директор державного підприємства "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені А. А. Морозова", директор - генеральний конструктор державного підприємства "Дослідно-проектний центр кораблебудування".

Основними завданнями комісії є: визначення пріоритетних напрямів розвитку оборонно-промислового комплексу; підготовка пропозицій щодо вирішення проблемних питань, що виникають при реалізації державної військово-промислової політики.

Комісія займається тим, що проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики в оборонній сфері; проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань; бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції; подає Кабміну розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

Як повідомляли Українські Новини, 29 січня Кабмін створив Офіс контролю викидів в атмосферу в Кривому Розі (Дніпропетровська область).

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