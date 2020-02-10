Свободівці вивезли на цвинтар водія маршрутки, який відмовив у проїзді дітям АТО

В Умані (Черкаська область), жителі міста покарали водія маршрутки, який образив сім'ю загиблого українського військового Дмитра Пожарського. Про це прес-служба партії "ВО Свобода" написала на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався 7 лютого, коли водій 17 маршрутки відмовився везти дітей загиблого героя російсько-української війни Дмитра Пожарського. Незважаючи на те, що діти показали посвідчення, які гарантують безплатний проїзд, водій вигнав їх з автобуса.

Скріншот:facebook/cherkasy.svoboda

У салоні було кілька людей, але ніхто не спробував заступитися. Уманські свободівці швидко знайшли перевізника. В результаті водія звільнили і він публічно вибачився перед родиною біля могили Дмитра Пожарського.

"Ситуація, що склалася ганебна. Хамство водія до дітей є негідною поведінкою як професіонала та й взагалі як людини. Мені дуже шкода, що люди досі не розуміють ціну мирного життя. Це вже не перший випадок такого ставлення водіїв до сімей загиблих у російсько-українській війні. Але ми не дозволимо таку поведінку. Нехай це стане уроком для всіх водіїв!", - відзначив депутат від ВО" Свобода "Сергій Яремчук

Дмитро Пожарський — старший солдат ВСУ, боєць 14-го батальйону "Черкаси" загинув 6 жовтня 2014 року в бою під Старогнатовкой. Військовому був 31 рік. У нього залишилися дружина та двоє малолітніх дітей. Поховали бійця в Умані. Одна з вулиць міста носить ім'я героя.

Як повідомляли Українські Новини, 20 квітня 2016 бійці "Союзу батальйонів України "Рубіж" провели акцію протесту. Вони вимагали змусити ректора НМУ Катерину Амосову вибачитися за свої слова і надати можливість ветеранам АТО вести підприємницьку діяльність. Крім того, учасники акції звернулися до президента з вимогою звернути увагу на фінансові зловживання в НМУ і звільнити Амосову з займаної посади.