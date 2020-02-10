На американському телевізійному каналі показали зізнання снайпера з Майдану, - ЗМІ

У США на телеканалі One America News, наближеному до Республіканської партії, був показаний документальний фільм "Імпічмент. Гроші Байдена. Масові вбивства". Його автором став колишній радник Дональда Трампа політичний експерт Майкл Капуто, інформує портал strana.ua.

У 50-хвилинному матеріалі більше половини часу приділено Україні. Зокрема, мова йде про роль тодішнього президента Барака Обами і його адміністрації до відсторонення Віктора Януковича від влади в 2014 році, про розстріли на Майдані, про зв'язки сім'ї екс-віце-президента Джо Байдена з корупційними махінаціями в компанії "Бурісма", втручанні високопоставлених українських чиновників в президентські вибори в США в 2016 році на боці кандидата від Демпартії США.

У мережі вже з'явилася версія даного фільму з перекладом російською мовою:

У зйомках документального фільму взяли участь екс-глава СБУ Наливайченко, екс-народний депутат Пашинський, екс-президент Грузії Саакашвілі, екс-Генпрокурор України Шокін, один з екс-співробітників "Беркута" Тамтура і його адвокат Горошинський.

Є у фільмі і так звані "грузинські снайпери" і грузинського генерала Цітелашвілі, який одним з перших заявив про причетність деяких грузинських громадян до розстрілів на Майдані.

У фільмі також фігурує невідомий чоловік в масці, який заявляє, що вів вогонь по протестуючих і міліції вранці 20 лютого 2014 року.

"Наказ був стріляти по Беркуту і по людям, провокувати хаос. Це почалося 20 числа близько 8 ранку... Нас було двоє. Спочатку я відкрив вікно, і мій друг вистрілив. Потім ми поміняли позицію, і я взяв гвинтівку. І так ми вистрілили всі 5 патронів", - заявляє невідомий.

На запитання автора фільму від кого він приховує обличчя, людина в масці відповів: "Від тих, хто давав наказ стріляти".

"Грузинські снайпери" знову підтвердили свою версію, що їх вербуванням для поїздки на Майдан займався соратник Саакашвілі Мамука Мамулашвілі, який пізніше став командиром "Грузинського легіону".

До Києва вони приїхали за підробленими паспортами. А до організації стрільби на Майдані, за їхніми словами, були причетні Парубій і Пашинський, які відповідали також за обстановку в готелі "Україна" та за постачання зброї.

Ще один громадянин Грузії на ім'я Зураб вказує у фільмі, що під час Майдану зустрічався в Києві з Саакашвілі і Лордкіпанідзе (екс-глава Одеської обласної міліції - Ред.), а також невідомим співробітником СБУ.

"Коли я зустрівся з Георгієм Лордкіпанідзе і Михайлом Саакашвілі, Міша розповів нам і хлопцям, що з нами була людина, який був зі Служби безпеки України.Нам було доручено знайти регулярні маршрути Януковича. Було дано завдання відслідковувати маршрути пересувань Януковича. І вони, скажімо, планували вбити Януковича", - заявляє Зураб.

У фільмі стверджується, що із 45 осіб - громадян Грузії, яких під час Майдану привезли до Києва, в живих залишилися тільки 14. На думку автора фільму Майкла Капуто, хтось може прагнути позбутися небезпечних свідків. Капуто також відвідує один з номерів готелю "Україна", звідки могла вестися стрілянина.

Колишній грузинський військовий Цітелашвілі, який одним з перших в 2014 році заявив про причетність "грузинських снайперів" до розстрілів на Майдані, у фільмі сказав, що на нього намагалися вийти люди від імені екс-президента Порошенка і екс-глави СБУ Грицака з проханням змінити його позицію.

"Зі мною зв'язалися. І запросили в Україну за дорученням президента Порошенка і Грицака. Мені обіцяли фінансове благополуччя, якщо я поміняю свою позицію. Але я категорично відмовився.", - говорить Цітелашвілі.

Автор, екс-радник Трампа, висловлює у фільмі свою думку: "Президент Трамп має намір дати хід розслідувань. І у нього на це є причини". А також говорить про те, що президент Зеленський "не повинен платити за те, що зробив його попередник - за втручання в американські вибори".

Капуто також проводить паралель між подіями в Україні і спробою імпічменту Трампа, вказуючи на один і той же почерк і причетність до цього Джорджа Сороса, екс-віце-президента Джо Байдена і інших представників Демпартії США. Вони, на думку екс-радника Трампа, могли в корисливих інтересах і всупереч національним інтересам США спровокувати затяжну економічну кризу в Україні, починаючи з подій Майдану.