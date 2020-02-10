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10 лютого 2020, понеділок, 10:20 8
Економіка 2020-02-10T11:15:02+02:00
Українські Новини
Після 2-тижневого падіння акції Ferrexpo зросли на 5,3%

Після 2-тижневого падіння акції Ferrexpo зросли на 5,3%

Александр Дмитриенко
Ferrexpo, Костянтин Жеваго, котирування на біржі, акція
Костянтин Жеваго. Фото: Українське фото
Костянтин Жеваго. Фото: Українське фото

З 3 по 7 лютого котирування акцій компанії Ferrexpo plc (Велика Британія), що контролює Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (обидва - Полтавська область)  після двотижневого падіння зросли на 5,3%, або на 0,073 фунта стерлінгів за акцію, і досягли значення в 1,443 фунта стерлінгів за акцію.

Про це свідчать дані на Лондонській фондовій біржі, передають Українські Новини.

Згідно з ними, 3 лютого акції компанії котирувалися на рівні 1,37 фунта стерлінгів, після чого 4 лютого котирування акцій підвищилися до 1,4055 фунта стерлінгів, а 5 лютого - до 1,4555 фунта стерлінгів, в подальшому котирування акцій пішли на зниження, знизившись 6 лютого до 1,455 фунта стерлінгів і 7 лютого - до 1,443 фунта стерлінгів.

Угоди укладалися впродовж тижня.

З початку року котирування акцій компанії знизилися на 10,3% (порівняно з рівнем котирувань 2 січня - 1,609 фунта стерлінгів).

Як повідомляли Українські Новини, За останні 9 місяців вартість компанії  українського олігарха, що перебуває у розшуку, знизилася в 2 рази

Раніше Жеваго залишив посаду гендиректора Ferrexpo

Котирування акцій компанії з 27 по 31 січня знизилися на 1,2%, або на 0,017 фунта стерлінгів, за акцію і досягли значення в 1,391 фунта стерлінгів за акцію, продовживши падіння 2-й тиждень поспіль.

З 31 грудня 2018 року по 31 грудня 2019 року котирування акцій Ferrexpo знизилися на 18,3%, або на 0,36 фунтів стерлінгів, до 1,591 фунта стерлінгів за акцію.

У 2019 порівняно з 2018 роком Ferrexpo скоротила виробництво котунів на 0,8%, або на 88 тис. тонн, до 10,518 млн тонн.

У 2018 році порівняно з 2017 роком компанія скоротила показник EBITDA (прибуток до вирахування податків, відсотків і амортизації) на 8,7% до 503 млн доларів, збільшивши виторг на 6% до 1,3 млрд доларів.

У 2018 році порівняно з 2017 роком компанія скоротила прибуток на 15% до 335 млн доларів.

Ferrexpo AG (Швейцарія), що володіє 100% Полтавського ГЗК, через компанії Ferrexpo plс і Fevamotinico контролюється бізнесменом Костянтином Жеваго.

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