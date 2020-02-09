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09 лютого 2020, неділя, 14:14 3
Події 2020-02-09T14:21:35+02:00
Українські Новини
У ДТП під Воронежем загинуло 3 українця з Луганської області

У ДТП під Воронежем загинуло 3 українця з Луганської області

Таня Войтюк
ДТП, Воронеж, Росія, Аварія
ДТП. Перекриття руху. Фото: lug.ін.gоv.іа
ДТП. Перекриття руху. Фото: lug.ін.gоv.іа

Троє заробітчан - жителів непідконтрольної території Луганської області загинули і 5 госпіталізовано в результаті дорожньо-транспортної пригоди у Воронезькій області (Росія).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури Воронезької області, передають Українські Новини.

"8 лютого в Верхньомамонському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса з номерними знаками України під керуванням 37-річного водія та вантажного автомобіля під керуванням 45-річного водія", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті ДТП водій мікроавтобуса і двоє пасажирів - жінка віком 31 рік і 37-річний чоловік - загинули на місці.

Ще п'ятеро пасажирів, чоловіки віком 27, 32, 33 і двоє 39-річних чоловіків з різними травмами доставлені в Павловську районну лікарню.

Прокуратура вказує, що водій мікроавтобуса і п'ятеро пасажирів мали при собі паспорти громадян України.

За попередніми даними особи, що були в мікроавтобусі, прямували в Москву для здійснення трудової діяльності.

Причиною ДТП, за версією слідства, став виїзд мікроавтобуса на зустрічну смугу руху.

Згідно з повідомленням ЗМІ бойовиків, жертвами ДТП стали жителі самопроголошеної "Луганської народної республіки"; лідер бойовиків ЛНР Леонід Пасічник висловив співчуття сім'ям загиблих.

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