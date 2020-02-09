Бойко розповів житомирським фермерам, що відкривати ринок землі можна тільки після референдуму

8 лютого в Житомирі співголова "Опозиційної платформи– За життя" Юрій Бойко і народний депутат – керівник опозиціонерів Житомирщини Юрій Павленко зустрілись з місцевими аграріями. Фермери розповіли політикам, чого вони побоюються при відкритті ринку землі, і нарікали, що влада їх не чує. Про це повідомляє прес-служба ОПЗЖ.

"Ми зверталися і до президента, і до Кабінету міністрів ще до того, як законопроект прийняли у першому читанні. Зверталися і після цього. Але ми навіть не отримали офіційної відповіді. Згодом міністр Милованов запросив нас у Київ, де, звичайно, вислухав усі пропозиції, але це була просто розмова. "Слуги народу" "заряджені" прийняти цей закон, що б ми не говорили, які б аргументи не приводили", – розповідає фермер з Бердичівщини.

"Ми всіма доступними методами намагаємося донести депутатам, що аграрії не готові купувати землю. Ми не маємо таких коштів. Кредити, які обіцяють, ми навряд чи отримаємо. Та ми і так вже в кредитах", – додає інший житомирський аграрій.



За словами Бойка, люди відчувають себе обдуреними. Адже влада, яка підготувала законопроект про відкриття ринку землі, проігнорувала інтереси тих, хто на ній працює.



"Люди пропонують відвезти керівництво країни в село, де живе і працює український фермер, а потім, для порівняння, в село, де працює великий агрохолдинг, під який, власне, і готувався цей закон. Щоб вони побачили різницю між селом, де фермер живе, працює, створює робочі місця і сам розвиває соціальну інфраструктуру – ремонтує дороги, будує школи, церкви, парки. І тим селом, де господарює агрохолдинг, який приїжджає туди тільки посіяти і зібрати врожай – як результат, таке село занепадає. Також аграріїв цікавить питання фінансування територіальних громад у разі, якщо паї будуть викуплені так бездумно, як пропонує влада", – розповів Юрій Бойко.



Юрій Павленко зазначив, що протягом останніх кількох місяців представники ОПЗЖ постійно зустрічаються з фермерами, селянами з різних куточків Житомирської області та всієї України. І звідусіль звучить одне – не голосувати за відкриття ринку землі.

Юрій Бойко підкреслив, що "Опозиційна платформа– За життя" продовжить боротьбу за українську землю і не допустить її розпродажу.