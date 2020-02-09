Бойко розповів житомирським фермерам, що відкривати ринок землі можна тільки після референдуму

8 лютого в Житомирі співголова "Опозиційної платформи– За життя" Юрій Бойко і народний депутат – керівник опозиціонерів Житомирщини Юрій Павленко зустрілись з місцевими аграріями. Фермери розповіли політикам, чого вони побоюються при відкритті ринку землі, і нарікали, що влада їх не чує. Про це повідомляє прес-служба ОПЗЖ. "Ми зверталися і до президента, і до Кабінету міністрів ще до того, як законопроект прийняли у першому читанні. Зверталися і після цього. Але ми навіть не отримали офіційної відповіді. Згодом міністр Милованов запросив нас у Київ, де, звичайно, вислухав усі пропозиції, але це була просто розмова. "Слуги народу" "заряджені" прийняти цей закон, що б ми не говорили, які б аргументи не приводили", – розповідає фермер з Бердичівщини. "Ми всіма доступними методами намагаємося донести депутатам, що аграрії не готові купувати землю. Ми не маємо таких коштів. Кредити, які обіцяють, ми навряд чи отримаємо. Та ми і так вже в кредитах", – додає інший житомирський аграрій.За словами Бойка, люди відчувають себе обдуреними. Адже влада, яка підготувала законопроект про відкриття ринку землі, проігнорувала інтереси тих, хто на ній працює."Люди пропонують відвезти керівництво країни в село, де живе і працює український фермер, а потім, для порівняння, в село, де працює великий агрохолдинг, під який, власне, і готувався цей закон. Щоб вони побачили різницю між селом, де фермер живе, працює, створює робочі місця і сам розвиває соціальну інфраструктуру – ремонтує дороги, будує школи, церкви, парки. І тим селом, де господарює агрохолдинг, який приїжджає туди тільки посіяти і зібрати врожай – як результат, таке село занепадає. Також аграріїв цікавить питання фінансування територіальних громад у разі, якщо паї будуть викуплені так бездумно, як пропонує влада", – розповів Юрій Бойко.Юрій Павленко зазначив, що протягом останніх кількох місяців представники ОПЗЖ постійно зустрічаються з фермерами, селянами з різних куточків Житомирської області та всієї України. І звідусіль звучить одне – не голосувати за відкриття ринку землі. Юрій Бойко підкреслив, що "Опозиційна платформа– За життя" продовжить боротьбу за українську землю і не допустить її розпродажу.