Львів закрив 80 шкіл на карантин через грип і ГРВІ

Львів констатує закриття 80 шкіл на карантин через грип і ГРВІ. Про це Українським Новинам повідомив представник Львівської міської ради.

зокрема 29 шкіл закриваються на карантин з 10 до 16 лютого.

39 шкіл планують завершити карантин 12 лютого.

Ще 12 шкіл планують завершити карантин 14 лютого.

Найбільше у Львові близько 100 навчальних закладів.

Як повідомляли Українські Новини, Івано-Франківська область 6 лютого констатувала призупинення навчання в 17 закладах загальної середньої освіти у зв'язку із захворюваністю школярів на грип і ГРВІ.