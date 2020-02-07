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07 лютого 2020, пʼятниця, 22:29 9
Суспільство 2020-02-07T22:37:13+02:00
Українські Новини
Львів закрив 80 шкіл на карантин через грип і ГРВІ

Львів закрив 80 шкіл на карантин через грип і ГРВІ

Василь Трухан
Грип
Фото: Український репортер
Фото: Український репортер

Львів констатує закриття 80 шкіл на карантин через грип і ГРВІ. Про це Українським Новинам повідомив представник Львівської міської ради.

зокрема 29 шкіл закриваються на карантин з 10 до 16 лютого.

39 шкіл планують завершити карантин 12 лютого.

Ще 12 шкіл планують завершити карантин 14 лютого.

Найбільше у Львові близько 100 навчальних закладів.

Як повідомляли Українські Новини, Івано-Франківська область 6 лютого констатувала призупинення навчання в 17 закладах загальної середньої освіти у зв'язку із захворюваністю школярів на грип і ГРВІ.

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