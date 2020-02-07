Суд відправив під домашній арешт підозрюваного в підпалі автомобіля журналістки у Львові

Галицький районний суд Львова 7 лютого відправив під домашній арешт у Львові підозрюваного в підпалі автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук у Львові. Про це Українським Новинам повідомив представник прокуратури Львівської області.

Підозрюваному 19 років, він навчається в університеті "Львівська політехніка".

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження чужого майна, вчинене загальнонебезпечним способом шляхом підпалу) Кримінального кодексу, затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Як повідомляли Українські Новини, поліція затримала підозрюваного в підпалі автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук у Львові.

Невідомі вночі 30 січня підпалили автомобіль Mitsubishi Colt журналістки "Радіо Свобода" у Львові Галина Терещук.

Поліція почала розслідувати загоряння автомобіля як підпал.