Суд відправив під домашній арешт підозрюваного в підпалі автомобіля журналістки у Львові

Галицький районний суд Львова 7 лютого відправив під домашній арешт у Львові підозрюваного в підпалі автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук у Львові. Про це Українським Новинам повідомив представник прокуратури Львівської області. Підозрюваному 19 років, він навчається в університеті "Львівська політехніка". В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження чужого майна, вчинене загальнонебезпечним способом шляхом підпалу) Кримінального кодексу, затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Як повідомляли Українські Новини, поліція затримала підозрюваного в підпалі автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук у Львові. Невідомі вночі 30 січня підпалили автомобіль Mitsubishi Colt журналістки "Радіо Свобода" у Львові Галина Терещук. Поліція почала розслідувати загоряння автомобіля як підпал.