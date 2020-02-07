Суд вирішив знести будівництво 6-поверхового будинку в центрі Львова

Суд вирішив знести будівництво 6-поверхового будинку на вул. Судовій в центрі Львова. Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради від 7 лютого, передають Українські Новини.

"Господарський суд зобов'язав знести будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення по вул. Судової", - йдеться в повідомленні.

Відповідне рішення ухвалене 23 січня цього року.

Як повідомили в юридичному департаменті, Львівська міська рада подала позовну заяву в Господарський суд Львівської області до ТОВ "Блакитна Лагуна" про приведення земельної ділянки у первісний стан шляхом знесення самовільно побудованого об'єкта.

Господарський суд Львівської області рішенням від 23 січня по справі № 914/1755/19 позовні вимоги Львівської міської ради задоволено повністю.

Суд зобов'язав ТОВ "Блакитна Лагуна" привести земельну ділянку площею 0,0380 га на вул. Судовій в попередній стан шляхом знесення будівництва.

Вимоги мерії базуються на тому, що у ТОВ "Блакитна Лагуна" немає права користування земельною ділянкою, також відсутній дозвіл органу державного архітектурно-будівельного контролю на виконання будівельних робіт багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення.

Такий дозвіл можна отримати без діючих містобудівних умов та проектної документації, розробленої у відповідності з ними, а також у відповідності з земельним законодавством та законодавством про охорону культурної спадщини.

Також у компанії немає документа, що дає право на виконання будівельних робіт (декларація про початок виконання будівельних робіт).

Будівництво 6-поверхового об'єкта не погоджено Міністерством культури України, також порушує вимоги законодавства у сфері охорони культурної спадщини.

Отже, об'єкт будівництва має ряд ознак самовільного будівництва.

Як повідомляли Українські Новини, Львівська міська рада вирішила знести незаконно будується багатоповерховий будинок на вул. Личаківській,259.

Рішення було виконано у квітні 2019 року.