Правоохоронці Азербайджану примушують блогера Ісаєва зізнатися в нескоєних злочинах,- адвокат

Адвокат викраденого азербайджанського блогера Ельвіна Ісаєва Олена Кононець заявляє, що правоохоронні органи Азербайджану примушують його добровільно зізнатися у скоєних ним злочинах.

Про це Олена Кононець повідомила під час прес-конференції в інформаційному агентстві "Українські новини".

"На затриманого блогера Ісаєва чинять психологічний тиск для добровільного зізнання не скоєних ним дій", - заявила вона.

За словами адвоката Ісаєва, очевидно, б'ють, а також обмежують його права.

Кононець зазначила, що проти Ісаєва на даний момент не порушено будь-яку кримінальну справу і вона не може сказати, у яких саме злочини його хочуть звинуватити.

Вона заявила, що під час візиту в Баку правоохоронні органи Азербайджану ухилялися від надання їй інформації по справі Ісаєва.

Кононець зазначила, що під час візиту в Баку від влади дізналася, що Служба безпеки України добровільно видала Ісаєва в Азербайджан, в той же час СБУ спростувало їй цю інформацію.

Вона повідомила, що має намір скомпонувати всю наявну у неї інформацію по справі Ісаєва і до кінця лютого надати її в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ).

Як повідомляли "Українські Новини", у грудні родичі викраденого блогера Ісаєва заявили про його перебування у слідчому ізоляторі (СІЗО) в Баку.

У січні родичі і захист блогера звернулися до ЄСПЛ у зв'язку з його затриманням і депортацією в Азербайджан. За наявною інформацією, Ісаєв без документів, що підтверджують особу, потрапив в Баку (Азербайджан) з Києва на приватному літаку з аеропорту "Київ".

Захист стверджує, що Ісаєв просто висловлював свою суб'єктивну думку, доносив інформацію всім громадянам Азербайждана про політичну ситуацію в країні, що не може розцінюватися як заклик до масових заворушень.