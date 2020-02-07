підписатися на розсилку
24.45 24.8
26.78 27.28
˟
  • Новини
  • Політика
  • Правоохоронці Азербайджану примушують блогера Ісаєва зізнатися в нескоєних злочинах,- адвокат
07 лютого 2020, пʼятниця, 20:25 11
Політика 2020-02-07T22:15:02+02:00
Українські Новини
Правоохоронці Азербайджану примушують блогера Ісаєва зізнатися в нескоєних злочинах,- адвокат

Правоохоронці Азербайджану примушують блогера Ісаєва зізнатися в нескоєних злочинах,- адвокат

Алина Заика
Ельвін Ісаєв, Олена Кононець

Адвокат викраденого азербайджанського блогера Ельвіна Ісаєва Олена Кононець заявляє, що правоохоронні органи Азербайджану примушують його добровільно зізнатися у скоєних ним злочинах.

Про це Олена Кононець повідомила під час прес-конференції в інформаційному агентстві "Українські новини".

"На затриманого блогера Ісаєва чинять психологічний тиск для добровільного зізнання не скоєних ним дій", - заявила вона.

За словами адвоката Ісаєва, очевидно, б'ють, а також обмежують його права.

Кононець зазначила, що проти Ісаєва на даний момент не порушено будь-яку кримінальну справу і вона не може сказати, у яких саме злочини його хочуть звинуватити.

Вона заявила, що під час візиту в Баку правоохоронні органи Азербайджану ухилялися від надання їй інформації по справі Ісаєва.

Кононець зазначила, що під час візиту в Баку від влади дізналася, що Служба безпеки України добровільно видала Ісаєва в Азербайджан, в той же час СБУ спростувало їй цю інформацію.

Вона повідомила, що має намір скомпонувати всю наявну у неї інформацію по справі Ісаєва і до кінця лютого надати її в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ).

Як повідомляли "Українські Новини", у грудні родичі викраденого блогера Ісаєва заявили про його перебування у слідчому ізоляторі (СІЗО) в Баку.

У січні родичі і захист блогера звернулися до ЄСПЛ у зв'язку з його затриманням і депортацією в Азербайджан. За наявною інформацією, Ісаєв без документів, що підтверджують особу, потрапив в Баку (Азербайджан) з Києва на приватному літаку з аеропорту "Київ".

Захист стверджує, що Ісаєв просто висловлював свою суб'єктивну думку, доносив інформацію всім громадянам Азербайждана про політичну ситуацію в країні, що не може розцінюватися як заклик до масових заворушень.

Більше новин про: Ельвін Ісаєв Олена Кононець

Незадоволена малою зарплатою Новосад купила квартиру в Києві за 944 тис. гривень по ціні нижче середньоринкової
ДБР підозрює прикордонників, що видворили Саакашвілі в Польщу у перевищенні повноважень
Новини
Суд відправив під домашній арешт підозрюваного в підпалі автомобіля журналістки у Львові 22:10
Суд вирішив знести будівництво 6-поверхового будинку в центрі Львова 22:02
На японському лайнері виявили ще 41 випадок зараження коронавірусом 21:03
Вдарять 15-градусні морози і ожеледиця: прогноз погоди на суботу 21:03
У Києві об'єднали охоронні зони "Софії Київської" і Києво-Печерської лаври 20:56
більше новин
Незадоволена малою зарплатою Новосад купила квартиру в Києві за 944 тис. гривень по ціні нижче середньоринкової 19:06 Оновлено
Ситник стає головною проблемою для відносин української влади з Трампом, - ЗМІ 12:13
Українські фахівці спільно з американськими розробляють програмне забезпечення для аерокосмічної сфери 13:42
У Гончарука немає контракту Коболєва, за яким той отримує мільйонні премії 07:07 Документ
Кияни під КМДА вимагають від Кличка звільнити корупціонерів Осипова і Густелева, - ЗМІ 14:51
більше новин
Незадоволена малою зарплатою Новосад купила квартиру в Києві за 944 тис. гривень по ціні нижче середньоринкової 19:06 Оновлено
Фонд держмайна відключив майданчики Яценка 09:35
Смертельна аварія в Харківській області. Фото: facebook/police.kharkоv
У Харківській області зіткнулися і загорілися два легковика, загинули п'ять осіб 23:32
"Моє щастя — це ти": Зеленський зворушливо привітав дружину з днем народження 10:41
Макс Нефедов в клубі Queen на порно-шоу. Скріншот з відео
Глава Митниці Нефьодов засвітився на порно-вечірці в дорогому столичному клубі 17:39
більше новин
Аваков назвав Ситника ідіотом і звинуватив у пияцтві
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok