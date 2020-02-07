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  • Не будь Ткаченком, поважай старших: в соцмережах обурилися хамством депутата "Слуги народу"
07 лютого 2020, пʼятниця, 18:12 225
Політика 2020-02-07T18:45:01+02:00
Українські Новини
Не будь Ткаченком, поважай старших: в соцмережах обурилися хамством депутата "Слуги народу"

Не будь Ткаченком, поважай старших: в соцмережах обурилися хамством депутата "Слуги народу"

Анна Рудык

У четвер, 6 лютого, в залі парламенту народний депутат "Слуги народу" Максим Ткаченко нецензурно вилаявся на адресу депутата "Батьківщини" Олексія Кучеренка, в мережі на його хамство різко відреагували негативно. Про це пише "Апостроф" з посиланням на видання "Гордон".

Так, Кучеренко звернувся до першого віце-спікера Руслана Стефанчука з проханням "втихомирити" депутата Дмитрука, який заважав пройти до президії його колезі Сергію Власенку. В цей момент до Кучеренка підійшов Максим Ткаченко і почав нецензурно ображати.

"Ваш час вийшов, ідіть відпочивати, їдьте в санаторій, в Трускавець, відпочивайте", – заявив він.

Кучеренко у відповідь назвав депутатів "Слуги народу" "малолітніми клоунами".

"Зараз за клоуна, бл**ь... За клоуна ви зараз п**ди отримаєте", – заявив Ткаченко.

"Я хочу на це подивитися", – парирував Кучеренко.

Після цього колеги відвели депутата з фракції "Слуга народу" в бік.

В Telegram-каналі Ze Rada розкритикували такі дії депутата президентської партії і розповіли про деталі з біографії винуватця.

Також в мережі висміяли некоректну поведінку депутата низкою фотожаб.
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