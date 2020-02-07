10.02.20 13:00 Прес-конференція: "Як Ілля Кива намагається залишитися безкарним за напад на ветерана АТО"

10 лютого 2020 року, о 13:00 у прес-центрі інформаційного агенства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Як Ілля Кива намагається залишитися безкарним за напад на ветерана АТО".

Народний депутат України Ілля Кива розробив план по уникненню від відповідальності за напад на ветерана АТО Михайла Маймана.

Під час прес-конференції учасники повідомлять про хід кримінальної справи в межах того, що дозволено слідством, а також нададуть журналістам інформацію про наступальні агресивні дії Іллі Киви із протиправним використанням свого службового становища задля уникнення справедливого покарання.

Спікери:

Михайло Майман, ветеран АТО, потерпілий;

ветеран АТО, потерпілий; Віталій Купрій, адвокат, народний депутат України VIII скликання.

Попередня акредитація для представників ЗМІ не потрібна.

Для отримання детальної інформації звертайтесь за телефоном: (044) 222-55-68.

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.