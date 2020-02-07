Активісти молодіжних організацій заявили про підтасовування розподілу фінансування в міністерстві Бородянського

6 лютого біля будинку Клубу Кабінету Міністрів України відбувся медіа-брифінг лідерів всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських організацій, на якому учасники розповіли про корупційні схеми розподілу державних коштів на фінансування молодіжних, дитячих та патріотичних проектів.

Про це повідомив Штаб з відновлення законності в держполітиці щодо молоді.

Лідери понад 30 всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських організацій висловили обурення тим, що при новій владі чиновники режиму Порошенка зберегли корупційні схеми "дерибану" коштів на молодіжних та дитячих організаціях, на патріотичному вихованні молоді.

"Ми б'ємо на сполох, адже молодіжна й порохоботська мафія нещодавно цинічно підтасувала конкурс проектів молодіжних і дитячих громадських організацій на 2020 рік, щоб за старими схемами присвоїти, поділити між, в основному, "своїми" структурами 19,5 млн гривень. Наприклад, на 3 – не найсильніші, але "перевірені" – організації з сотень активно працюючих в Україні "рішали" виділили аж чверть всіх коштів, які розподіляються у вигляді грантів на громадські організації", - заявили присутні.

Серед учасників брифінгу були голова Всеукраїнської спілки молодіжних та дитячих громадських організацій "Український молодіжний форум" Олександр Щерба, голова ГО "Соціалістичний конгрес молоді" Олександр Потьомкін, голова ВМГО "Студентська республіка" Павло Вікнянський.

Присутні заявили, що міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський відмовляється від діалогу з лідерами молодіжних та дитячих організацій, займаючись інтригами та поширенням ворожнечі, розділяючи громадські організації на "свої" і "чужі" та залякуючи активістів.

Лідери громадських організацій звернулися з вимогами до Президента Зеленського та прем'єр-міністра Олексія Гончарука: