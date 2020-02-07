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  • Активісти молодіжних організацій заявили про підтасовування розподілу фінансування в міністерстві Бородянського
07 лютого 2020, пʼятниця, 15:12 10
Суспільство 2020-02-07T16:30:03+02:00
Українські Новини
Активісти молодіжних організацій заявили про підтасовування розподілу фінансування в міністерстві Бородянськог

Активісти молодіжних організацій заявили про підтасовування розподілу фінансування в міністерстві Бородянського

Петро Стуженко
Олександр Щерба, Український молодіжний форум, Олександр Потьомкін, Соціалістичний конгрес молоді, Павло Вікнянський, Студентська республіка, Мінкультури, Володимир Бородянський
Лідери громадських організацій біля будинку Клубу Кабінету Міністрів України. Фото: прес-служба
Лідери громадських організацій біля будинку Клубу Кабінету Міністрів України. Фото: прес-служба

6 лютого біля будинку Клубу Кабінету Міністрів України відбувся медіа-брифінг лідерів всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських організацій, на якому учасники розповіли про корупційні схеми розподілу державних коштів на фінансування молодіжних, дитячих та патріотичних проектів.

Про це повідомив Штаб з відновлення законності в держполітиці щодо молоді.

Лідери понад 30 всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських організацій висловили обурення тим, що при новій владі чиновники режиму Порошенка зберегли корупційні схеми "дерибану" коштів на молодіжних та дитячих організаціях, на патріотичному вихованні молоді.

"Ми б'ємо на сполох, адже молодіжна й порохоботська мафія нещодавно цинічно підтасувала конкурс проектів молодіжних і дитячих громадських організацій на 2020 рік, щоб за старими схемами присвоїти, поділити між, в основному, "своїми" структурами 19,5 млн гривень. Наприклад, на 3 – не найсильніші, але "перевірені" – організації з сотень активно працюючих в Україні "рішали" виділили аж чверть всіх коштів, які розподіляються у вигляді грантів на громадські організації", - заявили присутні.

Серед учасників брифінгу були голова Всеукраїнської спілки молодіжних та дитячих громадських організацій "Український молодіжний форум" Олександр Щерба, голова ГО "Соціалістичний конгрес молоді" Олександр Потьомкін, голова ВМГО "Студентська республіка" Павло Вікнянський.

Присутні заявили, що міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський відмовляється від діалогу з лідерами молодіжних та дитячих організацій, займаючись інтригами та поширенням ворожнечі, розділяючи громадські організації на "свої" і "чужі" та залякуючи активістів.

Лідери громадських організацій звернулися з вимогами до Президента Зеленського та прем'єр-міністра Олексія Гончарука:

  • оновити та дебюрократизувати молодіжну політику (молодіжним напрямком повинні керувати люди до 35 років);
  • відправити за профнепридатність у відставку міністра Бородянського та всіх порохоботів;
  • звільнити колишнього заступника міністра з молодіжному напрямку Ярему за участь у корупційних схемах, а не призначати головою Державного агентства розвитку молоді та громадянського суспільства;
  • створити окреме Міністерство молоді та майбутнього, в якому керувати будуть молоді люди, а не порохоботи й пристосуванці-корупціонери;
  • створити спеціальну Раду з питань молоді та майбутнього при Президентові України, адже інтереси нового покоління повинні бути в центрі інтересів всієї держави.
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