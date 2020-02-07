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07 лютого 2020, пʼятниця, 13:19 11
Події 2020-02-07T15:00:03+02:00
Українські Новини
Львів відмовив Росії у розгляді питання передачі останків радянського розвідника Кузнєцова

Львів відмовив Росії у розгляді питання передачі останків радянського розвідника Кузнєцова

Василь Трухан
Микола Кузнєцов, Пагорб Слави
Фото: zaxid.net
Фото: zaxid.net

Виконавчий комітет Львівської міської світла відмовив Росії у розгляді питання передачі останків радянського розвідника, Героя Радянського Союзу Миколи Кузнєцова. Рішення про це прийнято на засіданні виконкому 7 лютого передають Українські Новини.

Начальник управління охорони історичного середовища Львівської міської ради Лілія Онищенко винесла на розгляд питання про перепоховання праху Миколи Кузнєцова (знаходиться на Пагорбі Слави у Львові) на території Широкореченского військово-меморіального комплексу Єкатеринбурга (Росія).

Проект рішення був підготовлений на виконання рішення адміністративного суду, а також звернення Маргарити Брюханової - племінниці Кузнєцова та з урахуванням рішення Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій від 27 жовтня 2017 року.

Мер Львова Андрій Садовий вніс пропозицію про перенесення розгляду рішення до отримання відповіді з цього приводу від Служби безпеки України і Міністерства закордонних справ.

За його словами, поки що українці знаходяться в російському полоні, місто не має морального права це питання розглядати.

"Тільки коли Російська Федерація поверне наших полонених, можна це питання розглядати. Я розумію, що є рішення суду, і ми зобов'язані це питання розглядати. І його потрібно розглядати в рамках державної політики. Ми знаємо, як багато наших хлопців сьогодні знаходяться в полоні, ми сьогодні потерпаємо від російської агресії, тому дуже важливо, щоб з цього питання була чітка позиція Служби безпеки України, Міністерства закордонних справ", - повідомив Садовий.

Заступник мера Андрій Москаленко зазначив, що місто неодноразово звертався до головного управління СБУ у Львівській області з цього питання, і були різні відповіді, зокрема в останньому написано, що вони вважають, що питання передачі останків Кузнєцова - питання держави.

Як повідомляли Українські Новини, невідомі 6 березня 2019 року вночі вкрали бронзовий барельєф з могили радянського розвідника, Героя Радянського Союзу Миколи Кузнєцова на Пагорбі Слави у Львові.

Невідомі 21 червня 2018 року поглумилися над могилою Кузнєцова на Пагорбі Слави у Львові.

Пагорб Слави - меморіал на честь воїнів, загиблих в роки Першої світової війни (1914-1915 роках) в Галичині, і на честь радянських воїнів, які брали участь у боях за Львів з німецькими військами в 1944 році під час Другої світової війни.

Знаходиться в східній частині Львова на початку вулиці Пасічна, є адміністративною частиною музею-заповідника "Личаківський цвинтар".

На Пагорбі Слави також поховані близько 300 воїнів Радянської армії, загиблих в боях за Львів.

Загальна площа - 0,76 га, памятка садово-паркового мистецтва (з 1984 року).

Об'єкт має статус національного (з 2002 року).

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