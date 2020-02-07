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Верховна Рада і партії 2020-02-07T15:00:03+02:00
Українські Новини
Льовочкін назвав несвоєчасним відкриття ринку землі

Льовочкін назвав несвоєчасним відкриття ринку землі

Петро Стуженко
Закон про землю, Ринок землі, ОПЗЖ, Опозиційна платформа - За життя, Сергій Льовочкін, Верховна Рада України
Сергій Льовочкін. Фото: ОПЗЖ
Сергій Льовочкін. Фото: ОПЗЖ

"Опозиційна платформа - За життя" категорично проти ухвалення закону про землі сьогодні й у такому вигляді. Про це заявив народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" Сергій Льовочкін у кулуарах парламенту у п'ятницю, 7 лютого, інформує портал 112.ua.

"Опозиційна платформа" виступає категорично проти ухвалення закону про землю нині й у такому вигляді. Причини тут дві. Перша - ми вважаємо, що таке рішення може ухвалюватися лише після того, як буде покращено ситуацію в країні. Тому що українці не зможуть собі дозволити купувати землю, і земля врешті буде скуплена банками та іноземцями", - зазначив він.

Льовочкін також упевнений, що це питання можна розглядати в законодавчій площині виключно після проведення загальнонаціонального референдуму.

"Друге - таке рішення може бути ухвалено парламентом, взагалі державою тільки після загальнонаціонального референдуму. Це теж наша принципова позиція, тому ми вважаємо запровадження ринку землі несвоєчасним і непідготовленим", - сказав депутат.

Він нагадав, що "Опозиційна платформа - За життя" внесла поправки до законопроекту для його поліпшення.

"Друга тема - це поправки. Ми внесли поправки для того, щоб поліпшити цей закон. Ми розуміємо, що є монобільшість, і в монобільшості достатньо депутатів для того, щоб протягнути це рішення. Тому ми пішли шляхом поліпшення закону. Але, на жаль, ми бачимо, що закон не поліпшується завдяки поправкам і є таким самим критичним, як він був у первісному вигляді. Тому ми знову-таки категорично проти ухвалення цього закону і робитимемо все можливе для того, щоб його не було ухвалено", - додав Льовочкін.

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