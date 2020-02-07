Менші платіжки, дешеві кредити і анбандлінг, – Гончарук подякував депутатам і президенту за командну роботу

Вперше в історії України парламент, уряд і президент працюють єдиною командою. Це дозволило у рекордно короткі терміни реалізувати завдання президента – знизити платіжки та запустити програму доступних кредитів для бізнесу. Зараз уряд повністю готовий реалізувати закон про ринок землі.

Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив сьогодні, 7 лютого, під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Він звернувся до парламентарів, президента і міністрів та подякував за злагоджену роботу, завдяки чому вдалося знизити платіжки та запустити державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" для малого бізнесу.

"Вперше в історії України Парламент, Уряд і президент працюють єдиною командою. Усі ці важливі, круті речі, які ми зараз з вами робимо, вдаються, бо ми єдині. Ми знизили платіжку цієї зими. Ви прийняли закон про анбандлінг “Нафтогазу”: це дозволило нам завершити перемовини з європейцями і росіянами і призвело до того, що ціна на газ абсолютно нижча, ніж могла би бути. Ви прийняли закон, який дозволив нам створити програму доступного кредитування "5 -7 -9%". Це вже дозволяє багатьом людям отримати доступний ресурс для початку своєї підприємницької справи" – заявив прем'єр-міністр.

Олексій Гончарук також прокоментував закон про землю, що нині знаходиться на розгляді Верховної Ради, та висловив готовність уряду зробити все необхідне для його якісної реалізації. Зокрема, він повідомив про впровадження урядом інновацій у роботі державного земельного кадастру.

"Зараз ви перейшли до важливого, можливо, найважливішого з початку роботи парламенту закону – про ринок землі. Це означає, що Україна посилає усьому світу сигнал, що ми готові працювати за цивілізованими правилами. Ми зробимо все, щоб той закон, який ви приймете, був реалізований у найкращий спосіб. З 1 лютого в земельному кадастрі запрацювала система автоматичного аналізу документів. Алгоритм аналізує, відповідають чи не відповідають документи процедурі. Це не дозволить чиновникам втручатися в процес", – пояснив Гончарук.

Прем'єр-міністр додав, що зараз у парламенті багато розбіжностей щодо закону про ринок землі і триває дискусія. Утім це не має стати причиною конфліктів, адже усі – уряд, депутати, президент – виконують одне завдання та працюють в інтересах України.

"Звичайно, про деталі можете дискутувати. Ми із захопленням спостерігаємо за тим, як розвивається дискусія в парламенті. Але я хочу донести один меседж – поки ми скоординовані, поки ми єдині, у нас все вийде", – заявив прем'єр.