У Києві на станції метро "Лісова" помер пасажир

Вранці в п'ятницю у Києві на станції метро Лісова помер пасажир. Про це повідомляє Сьогодні 7 лютого.

В метрополітені розповіли, що інцидент стався в період з 8:00 до 8:30.

"Так, такий випадок був. Людині стало погано, а прибулі на місце медики констатували смерть", – йдеться в повідомленні.

Поліцейські вже встановили, що померлий був киянином.

"Чоловіку 1951 року народження стало погано у вагоні поїзда. Допомогли йому вийти з вагона, на жаль, він помер на пероні станції. Точна причина смерті буде встановлена після проведення судмедекспертизи", – розповіли в поліції.

Раніше в Києві на станції метро "Святошино" раптово помер чоловік.

Також раніше в суботу, 19 січня, на пероні станції метро "Лук'янівська" помер чоловік. Загиблому було 80 років.